Diputado Carlos Cuadrado llevará a Javiera Rodríguez a la Comisión de Ética por sus dichos sobre los DD.HH.

El diputado Carlos Cuadrado (PPD) recurrirá a la Comisión de Ética de la Cámara de Diputadas y Diputados contra Javiera Rodríguez, a raíz de las declaraciones que realizó la legisladora durante la tramitación de la Ley de Presupuestos 2027.

Según consignó El Mercurio, el parlamentario sostuvo que "no pretendo que se sancione una posición política. Lo que planteo es una pregunta distinta y estrictamente institucional: si para sostener esas discrepancias resulta compatible con nuestra investidura calificar a quienes defienden los derechos humanos como una compañía o como empresarios del dolor ajeno”.

Cabe recordar que el legislador es nieto del exgeneral Carlos Prats y de Sofía Cuthbert, matrimonio que fue asesinado por agentes de la extinta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) en 1974, en Buenos Aires.

En el documento presentado, Cuadrado solicita "determinar si la forma en que intervino vulneró los deberes de respeto y conducta que impone el Reglamento de la Cámara y, de acreditarse una infracción, se aplique la sanción que corresponda".

Por su parte, Rodríguez había manifestado su “repudio a quienes se han arrogado la propiedad de los derechos humanos en Chile” y a “esa gran empresa llamada ‘Derechos Humanos Company'”.

Sus declaraciones generaron un tenso momento en la Cámara, donde protagonizó un intercambio a gritos con la diputada Lorena Pizarro, situación que requirió la intervención de la vicepresidenta de la corporación, Ximena Ossandón.

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