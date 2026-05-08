Diputado Araya defiende indicaciones a proyecto de Reconstrucción: "Si son una manga de flojos, no es nuestro problema"

Frente a los cuestionamientos surgidos por el anuncio de diversas indicaciones al proyecto de Reconstrucción Nacional promovido por el Gobierno, el diputado de la bancada Ind-PPD, Jaime Araya, salió al paso de sus detractores.

Utilizando su perfil en la red social X, el legislador expresó su molestia señalando que "hoy día salieron los ultrafachos a descalificarnos con todo, porque no soportan que vayamos a discutir los temas de la clase media, de las pymes, de las regiones y de la seguridad".

En esa misma línea argumentativa, el congresista agregó: "El Gobierno está preocupado de regalarle 4800 millones de dólares por año a los más ricos de Chile, y nosotros estamos trabajando para todas las familias de Chile".

Para profundizar en su defensa ante las críticas por la cantidad de propuestas, el representante de la Cámara Baja argumentó que "si además de ultrafachos son una manga de flojos que no les gusta trabajar mucho, NO es nuestro problema, al final de cuentas que hay de malo que los parlamentarios trabajemos mucho, y trabajemos por el bien de todos los chilenos y chilenas".

Respecto al contenido específico de las modificaciones que pretenden ingresar, Araya anticipó materias enfocadas en la "rebaja al impuesto específico a los combustibles, productividad, empleo decente para mujeres y jóvenes, pib tendencial no minero, pago de patentes en las comunas donde se desarrolla la actividad, cárcel para la colusión".

A lo anterior se suman otras medidas con las que intentan "devolver la acción penal tributaria a la Fiscalía, recompensas para denuncias de corrupción, transparencia para aportes mineros, protección para las pymes, terminar con los abusos del factoringreglas para el acceso justo al crédito".

Dentro del mismo paquete legislativo, los impulsores de estas enmiendas proponen "sancionar penalmente el anatocismo, modificaciones a la ley general de bancos, perfilar que se entiende y como se valoriza el riesgo, fortalecer Sernac, elevar sanciones para cortes de suministro de servicios básicos imputables a falta de inversión de empresas concesionarias, MEPCO, canasta escolar universal, devolución del IVA al pie del crédito hipotecario", sumado a otras iniciativas.

Para cerrar su intervención, el diputado Ind-PPD lanzó un duro dardo final, enfatizando: "Estos son los temas de Chile, no una ley que instrumentaliza el sufrimiento de las familias y menos las ideas de un ministro que defendía a los delincuentes que le robaron a las familias en el precio del pollo, de los medicamentos y del confort".

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