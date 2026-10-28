Diputado Alessandri (UDI) no descarta acusación constitucional contra Rabat y apunta a un “error político de proporción”

El presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri (UDI), abordó la eventual presentación de una acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, luego de la rebaja de penas concedida a 56 condenados por delitos sexuales contra menores de edad.

En conversación con Agricultura, Alessandri cuestionó la actuación del secretario de Estado y sostuvo que "no basta decir 'cumplí con la ley'. Usted tiene la obligación de poner todas las trabas legales que sean necesarias. Demorar esa salida anticipada de la cárcel un día ya era una ganancia para esa víctima que va a cargar con ese dolor por toda la vida".

En esa misma línea, el parlamentario reconoció que el ministro no habría tenido la intención de favorecer a los condenados, señalando que “Por supuesto que el ministro Rabat no quería liberar a presos condenados por violación de menores. Por supuesto que el ministro Rabat habría querido una posibilidad legal mejor", indicó.

Pese a ello, Alessandri insistió en que, a su juicio, existían alternativas para retrasar el proceso y someterlo a una revisión judicial. Al respecto, recalcó que "muchos creemos que el ministro Rabat sí tenía una posibilidad de entorpecer, demorar, exigir que esto pasara por los tribunales; evidentemente, no lo hizo, ya sea por falla de sus equipos o por un apuro en la firma".

Asimismo, el presidente de la Cámara informó que durante esta jornada se realizará una sesión especial a la que asistirá el titular de Justicia. En ese contexto, anticipó que probablemente se concrete una "interpelación, y no se cierra la puerta a una acusación constitucional según lo que ha anunciado la oposición. Yo creo, siento y huelo, que hoy día en la tarde, después de la sesión, van a anunciar la acusación constitucional”.

Finalmente, al ser consultado por una eventual renuncia del ministro Rabat, el parlamentario señaló que la decisión corresponde al presidente de la República. No obstante, reiteró sus reparos a la gestión del secretario de Estado y afirmó que “esa es una facultad que tiene el presidente de la República, insisto, es un ministro preparado, un ministro con todas las capacidades, pero un error político de proporción”.

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