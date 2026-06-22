Diputado Agustín Romero critica a Schalper y Matthei por rechazo a acusación constitucional contra exministro Grau

El diputado del Partido Republicano, Agustín Romero, cuestionó a su par de Renovación Nacional, Diego Schalper, quien anunció que votará en contra de la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, y también lanzó críticas contra la ex candidata presidencial Evelyn Matthei, quien se ha mostrado contraria al libelo.

En entrevista con Radio Infinita, el parlamentario republicano sostuvo que cada legislador es libre de decidir su voto, aunque advirtió que deberá asumir las consecuencias políticas ante su electorado.

“El diputado Schalper es una persona libre de votar como él estime conveniente. Lo que pasa es que las consecuencias de su votación las va a tener que explicar, y lo he dicho varias veces, a su electorado”, aseguró.

Añadió además que “cada uno puede tomar sus decisiones, pero las consecuencias las van a tener que asumir ellos porque tienen que responderle a los que votan por la derecha, no a los que votan por la izquierda”.

Respecto del proyecto impulsado por Schalper y otros parlamentarios para elevar los requisitos de las acusaciones constitucionales, Romero defendió su uso como herramienta de fiscalización.

“Todas las acusaciones constitucionales que nosotros presentamos tenían un fundamento”, afirmó, agregando que “restringir esas atribuciones no me parece de lo más razonable que hay”.

En esa línea, cuestionó el uso del tiempo legislativo en la Cámara de Diputados.

“La Cámara de Diputados pierde el mismo tiempo, o más, con proyectos como el día del pajarete, o distintos, o, por ejemplo, para generar un feriado, porque para generar un feriado la Cámara de Diputados corre, pero para un proyecto de seguridad, para un proyecto importante, las cosas se detienen más”, aseguró Romero.

Luego insistió en que la crítica sobre el uso del tiempo legislativo no justifica restringir herramientas de control político.

“Yo creo que ese argumento de que la Cámara de Diputados pierde tiempo, yo le diría que pierde tiempo con bastantes otras cosas más que restringir una facultad de fiscalización”, afirmó.

Volviendo a la acusación contra Nicolás Grau, el diputado republicano recalcó que el objetivo no es penal, sino político.

“Aquí no se está buscando que el ministro Grau se vaya a la cárcel, pero sí hay responsabilidad política y ese estándar político es el que nosotros estamos pidiendo de acá que se haga efectivo en la Cámara de Diputados”, sostuvo.

Consultado sobre si este tipo de acciones podrían generar respuestas similares de otros sectores, Romero lo descartó.

“El Frente Amplio y el Partido Comunista van a acusar igual. Esa cuestión que algunos piensan de que si nosotros no lo hacemos, ellos lo van a hacer, eso es mentira”, señaló.

El parlamentario también abordó las críticas de Evelyn Matthei a la acusación constitucional, recordando además su enfrentamiento previo en redes sociales con la ex alcaldesa.

“Tiene derecho a opinar lo que quiera, pero para nosotros no es una figura relevante”, afirmó.

Agregó que “puede ser relevante para Chile Vamos, y ellos tendrán que salir a defenderla. Nosotros tenemos que seguir adelante con nuestro programa”.

Finalmente, cerró con una dura definición política sobre el rol de la ex candidata presidencial.

“Yo creo que los desafíos que tiene Chile para el futuro superan por mucho a Evelyn Matthei, y Evelyn Matthei no está gobernando el país, lo está gobernando otro presidente”, concluyó.

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