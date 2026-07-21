Diputada Zandra Parisi confirma rechazo del PDG a cuatro puntos de la megarreforma: "La idea es que se mejoren"

La diputada del Partido de la Gente (PDG), Zandra Parisi, confirmó que la bancada rechazará cuatro puntos de la megarreforma durante su votación en la Cámara de Diputadas y Diputados, con el objetivo de que esas materias sean revisadas y perfeccionadas.

En conversación con Radio Duna, la parlamentaria explicó que la decisión responde a la necesidad de introducir mejoras en aspectos que consideran fundamentales del proyecto.

"La idea es que se mejoren. El Sence nos preocupa muchísimo porque es una de las formas que tienen muchos chilenos para poder surgir en la vida".

Parisi enfatizó que el PDG mantendrá una postura firme respecto a las modificaciones relacionadas con el Sence y la Sala Cuna.

"No transamos con lo del Sence y la Sala Cuna tampoco, hay que mejorarla. Nuestra idea siempre ha sido que la Sala Cuna Universal este a costo del empleador del padre del menor y no del empleador de la madre", indicó.

Sobre la discusión legislativa que se desarrollará en la Cámara, tras el paso de la iniciativa por el Senado, la diputada anticipó que la sesión será extensa debido a la cantidad de materias que deberán ser votadas.

"Son muchas las cosas que se votan. Va a ser larga la sesión, quizás un poco no se va a entender, pero ya estamos en eso".

Asimismo, la legisladora sostuvo que la decisión de rechazar cuatro puntos específicos del proyecto fue adoptada de manera unánime por la bancada del PDG.

"Esas cuatro indicaciones, nosotros las vamos a rechazar en bloque", precisó.

No obstante, reconoció que existen diferencias entre los parlamentarios en otros aspectos de la iniciativa, debido a las distintas realidades que enfrentan sus respectivos distritos.

"En el resto, tenemos algunas diferencias. Los dolores que vive cada diputado es muy distinto. Hoy en día los dolores del norte son mayores a los que tenemos nosotros en la zona centro", añadió.

Pese a ello, Parisi reiteró que el diálogo sigue abierto antes de la votación definitiva.

"Todavía nos queda día y mientras quede día, siempre hay espacio para conversar", finalizó.

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