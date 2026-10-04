Diputada Yeomans cuestiona Presupuesto 2027 y rechaza recortes a beneficios sociales

El Frente Amplio anticipó que se opondrá a los recortes del Presupuesto 2027 que puedan afectar beneficios sociales, aunque esperará conocer el detalle completo del proyecto antes de adoptar una postura sobre el conjunto de las medidas propuestas por el Ejecutivo.

Así lo señaló la diputada y presidenta de la colectividad, Gael Yeomans, quien cuestionó las primeras definiciones conocidas de la iniciativa y apuntó directamente al Presidente José Antonio Kast.

“Con lo que ya hemos visto, el Presidente Kast está incumpliendo su palabra. Dijo que no iba a tocar beneficios sociales ni derechos de las personas”, sostuvo en Estado Nacional de TVN.

Uno de los puntos cuestionados por Yeomans es el eventual término del programa “Yo Elijo mi PC”, iniciativa destinada a facilitar el acceso a computadores a estudiantes.

“Al terminar el programa está afectando a los niños y niñas, a los jóvenes, y además en un contexto de automatización, del impacto de las nuevas tecnologías, no tiene ningún sentido común quitarle los computadores a los niños”, indicó.

“Es sorprendente que hayan tomado esta definición, no tiene justificación alguna. Nosotros nos vamos a oponer y lo vamos a rechazar”, agregó.

Pese a estas críticas, la parlamentaria señaló que el partido analizará el contenido completo del proyecto antes de definir su posición respecto de todas las partidas. “Vamos a revisar la Ley de Presupuestos en detalle”, sostuvo.

FA PROPONE CREACIÓN DE MÁS EMPLEOS

Otro de los ejes que el Frente Amplio buscará instalar durante la discusión presupuestaria será la generación de puestos de trabajo.

Yeomans consideró insuficiente la propuesta presentada hasta ahora por el Ejecutivo y planteó la necesidad de avanzar hacia una mayor inversión estatal.

“El gobierno ha señalado cifras con su plan de empleo. De 100 mil puestos en cuatro meses que propone el gobierno, a nosotros nos parece que tenemos que ir un paso más allá”, afirmó.

En ese contexto, sostuvo que el FA propone generar 250 mil puestos de trabajo “con medidas concretas, además del shock de inversión pública que va a ser necesario”.

La parlamentaria también manifestó inquietud ante eventuales disminuciones presupuestarias en áreas como vivienda y gobiernos regionales, argumentando que podrían tener consecuencias sobre el empleo y las economías locales.

“Tenemos una alta tasa de desempleo. Disminuir el presupuesto de los GORE va a tener impacto también en la creación posible de empleo para obras específicas, en la reparación de calles”, explicó.

Según Yeomans, una coordinación entre gobiernos regionales y municipios permitiría utilizar estos recursos para impulsar proyectos y generar nuevas fuentes laborales. “Ahí hay una oportunidad para que lleguemos a acuerdos y podamos crear más empleos”, planteó.

Respecto de la discusión sobre una eventual revisión de la Ley de 40 horas, la diputada rechazó atribuir las actuales cifras de desempleo exclusivamente a esa normativa o al incremento del salario mínimo.

Yeomans también abordó las propuestas del Gobierno en materia de seguridad. Señaló que la bancada del FA analizará con “exhaustividad” el contenido de la reforma constitucional destinada a enfrentar al crimen organizado antes de adoptar una posición.

Respecto de una eventual ampliación de los estados de excepción, expresó reparos sobre la necesidad de entregar nuevas atribuciones.

“Lo vamos a revisar como bancada, pero en principio no veo la necesidad (...) Lo que hace falta en seguridad no son más leyes. Lo que hace falta es implementación, es ejecución. Y ahí estamos al debe”, afirmó.

La presidenta del FA sostuvo además que cualquier modificación debe considerar sus eventuales efectos sobre las libertades individuales.

“Hay que tener ojo con que finalmente ese tipo de libertades no se vea comprometida con ese tipo de atribuciones”, señaló.

A su juicio, los esfuerzos deberían concentrarse en “una agenda que realmente esté enfocada en el narcotráfico y en la persecución del crimen organizado”.

Yeomans también planteó aumentar los recursos destinados a recuperar espacios públicos en comunas afectadas por el narcotráfico.

“Poner más presupuesto puesto ahí, nosotros obviamente que vamos a estar de acuerdo con ello”, afirmó.

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