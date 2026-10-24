Diputada Serrano acusa al Gobierno de aplicar una "política de shock económico"

La diputada y jefa de bancada del Partido Comunista (PC), Daniela Serrano, abordó la discusión presupuestaria y comparó la políticas impulsadas por el Gobierno con el pinochetismo, apuntando a un shock económico y la criminalización de movilizaciones sociales.

En conversación con Bío Bío, Serrano señaló que "sobre el presupuesto, estábamos esperando esta propuesta donde teníamos la filtración de las primeras partidas, que era la de Educación, y fue una de las que principalmente llamó la atención, porque dentro de esta estaba suprimir programas como “Yo Elijo mi PC”, la reducción de las horas docentes para los SLEP, lo que se traduciría en 1.820 despidos".

"En eso hemos estado en esta tramitación que, si bien es incipiente porque empieza primero por las Subcomisiones Mixtas que van revisando cada uno de los presupuestos, ya hay cosas que sin duda hay que alertar", añadió.

En ese sentido, la parlamentaria sostuvo que "hay un golpe directo a la educación pública. También hemos visto que esto no ha sido una preocupación solo de los parlamentarios de oposición, sino también incluso desde el mundo académico, los rectores de las universidades".

"En ese contexto, comenzamos a constatar que no son solamente críticas de la oposición, sino que ya trascienden al mundo académico y a gobernadores regionales que también se ven bastante golpeados por esta reducción presupuestaria", indicó.

Y mencionó que "desde ahí empieza a surgir un clima distinto dentro del Congreso, donde ya no hay un orden directamente de las coaliciones de gobierno, porque no se asumen como una sola coalición, se asumen como dos coaliciones, donde ya Chile Vamos empieza a desmarcarse incluso de las mismas decisiones que está tomando este gobierno. De hecho, varios de sus parlamentarios fueron críticos con la supresión de programas dentro de la ley de presupuesto".

"Ahí uno comienza a hacerse la pregunta: ¿hasta cuándo van a ser cómplices de las malas decisiones que toma este gobierno?, lo que alertó la oposición en su momento, en el momento de la tramitación de la megarreforma tributaria, que esto iba a traer un déficit fiscal. Aun así, estos parlamentarios oficialistas concurrieron con su voto y en estos momentos se están dando cuenta del descalabro que principalmente produce para el presupuesto", agregó.

Por otro lado, la legisladora apunto "un fenómeno de disputa política, pero hay otro fenómeno también de un gobierno que claramente no diría que le está yendo mal, sino que un gobierno que, a propósito de las decisiones que tomaron, en estos momentos la ciudadanía le está pasando la cuenta, porque no tiene una alta aprobación porque no están enmendando el rumbo".

"Ellos siguen respondiendo con reformas que tienen una política muy parecida al pinochetismo, la política de shock económico y también la criminalización de cualquier tipo de movilización social", añadió.

Serrano afirmó que "gran parte de la discusión que hemos tenido, al menos en términos presupuestarios, es que no se escondan los recortes que se ejecutaron, porque con el famoso recorte del 3% del ministro Quiroz, que coincidentemente era muy similar a lo que íbamos a perder en términos de recaudación fiscal a propósito de la megarreforma, ya tenemos un pie atrás y también una situación acumulada al menos de déficit en servicios públicos, que no podemos invisibilizar".

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