Diputada Ossandón critica ambiente en discusión del Presupuesto 2027: "Aquí son los extremos que están todo el tiempo toreándose"

La diputada y vicepresidenta de la Cámara, Ximena Ossandón (RN), criticó el clima de confrontación que marcó la discusión del Presupuesto 2027, apuntando a una oposición polarizada y a una dinámica de “pasada de cuenta” entre los distintos sectores políticos.

“Vi una oposición muy dura, muy polarizada. Si bien no pudieron rechazar todas las partidas, en general votaron la mayoría en contra. Pero bien, es un proceso que está recién empezando”, comentó Ossandón en diálogo con Tele13 Radio.

En esa línea, la parlamentaria sostuvo que la discusión ahora continuará en el Senado, donde, a su juicio, existen mayores posibilidades de alcanzar acuerdos. Al respecto, explicó que “ahora pasa al senado, normalmente siempre las grandes decisiones, los grandes acuerdos se hacen en el Senado, es más fácil la negociación. La Cámara siempre es más política, más llena de puntos políticos, pero fue duro, a ratos es bien desagradable también”.

Asimismo, Ossandón planteó que el ambiente vivido durante la discusión presupuestaria responde a una disputa entre los distintos sectores políticos. “Me da la sensación que hay una pasada de cuenta, porque es de un lado a otro. O sea, aquí son los extremos que están todo el tiempo toreándose. Yo creo que hay un poco de pasada de cuenta por la historia que hemos tenido en el parlamento”, añadió.

La vicepresidenta de la Cámara también relacionó este escenario con el clima político y social del país, además de la renovación que experimentó el Congreso. En ese sentido, analizó Ossandón que es “un poco reflejo de la sociedad que estamos viviendo también, donde hay mucha polarización y, bueno, y la Cámara, recordemos que tenemos 90 diputados nuevos y cada uno viene con su estilo, cada uno quiere hacer su espacio. Y siempre la primera discusión de presupuesto es más larga”.

Finalmente, la diputada cuestionó las actitudes de algunos parlamentarios durante las sesiones y llamó a respetar las normas de funcionamiento de la Cámara. “En esta suerte de querer tener un espacio en el mundo político, hoy día está muy de moda como ser un personaje. Entonces, como que se actúa a veces un poquito y lo que yo no puedo permitir es que no se cumpla el reglamento de la Cámara, que se traten mal unos con otros”, sentenció.

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