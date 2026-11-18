Hasta el 31 de diciembre de 2026 permanecerá abierto el proceso de postulación al aporte por Deuda Histórica, beneficio establecido en la Ley N°21.728 de 2025, que contempla una compensación económica para los profesores afectados por el traspaso de la educación pública a los municipios durante la década de 1980.

El Ministerio de Educación informó que quienes deseen acceder a este beneficio deberán participar en un único proceso de postulación, disponible a través de la plataforma soluciondeudahistorica.mineduc.cl.

Podrán participar tanto los docentes incluidos en la nómina de profesionales de la educación traspasados al sistema municipal como aquellos que no figuren en dicho registro. En este último caso, deberán adjuntar los antecedentes necesarios para acreditar su condición de docentes traspasados.

Para realizar la solicitud, los profesores deben ingresar a la plataforma y seleccionar el botón “Si no has postulado, hazlo AQUÍ”, utilizando su RUT y Clave Única. Además, deberán contar con un correo electrónico de acceso permanente, ya que a través de este medio el Ministerio de Educación enviará información sobre el avance de la postulación.

REQUISITOS

Los docentes deberán presentar una serie de antecedentes para verificar y acreditar el cumplimiento de las condiciones establecidas en la ley. Entre los documentos solicitados se encuentran:

Manifestación de voluntad para acceder al aporte.

Declaración jurada que indique no haber recibido el pago de la asignación N°40 del DL. 3.551, que dio origen a la denominada Deuda Histórica.

Asimismo, los postulantes deberán informar si mantienen procesos judiciales en curso relacionados con el pago de la Deuda Histórica. Para ello, se contemplan las siguientes situaciones:

Si la persona no mantiene una demanda judicial por el pago de la denominada Deuda Histórica, deberá presentar una declaración jurada que acredite la inexistencia de acciones judiciales en curso.

Si la persona mantiene una demanda judicial nacional por el pago de la llamada “deuda histórica”, deberá presentar: 1) una certificación que acredite que el desistimiento total de dicha acción judicial se encuentra firme y ejecutoriado; o 2) una copia de la solicitud de desistimiento presentada ante el tribunal correspondiente, con el respectivo comprobante de recepción. En este último caso, deberá remitir posteriormente la sentencia firme y ejecutoriada para acceder al aporte.

Si la persona forma parte de la demanda por el pago de la llamada “deuda histórica” presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y considerando la modificación a la Ley 21.728 aprobada en enero de 2026, bastará con adjuntar una copia de la solicitud de desistimiento ingresada ante el tribunal respectivo.

Por otra parte, todos los postulantes deberán presentar una declaración jurada de desistimiento de acciones judiciales futuras. Una vez ingresados los antecedentes, recibirán en su correo electrónico un certificado que acreditará la finalización de la solicitud.

Tras completar la postulación, los docentes podrán revisar el estado de su trámite en la misma plataforma, soluciondeudahistorica.mineduc.cl, seleccionando el botón “Revisa el estado de tu trámite AQUÍ”. Para acceder a esta información también deberán ingresar su RUT y Clave Única.

DOS CUOTAS

El beneficio considera un aporte único de $4.500.000, que será entregado en dos cuotas, sujetas al reajuste correspondiente a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC). La primera se pagará durante octubre del año respectivo, mientras que la segunda será entregada en enero del año siguiente.

El proceso contempla seis períodos anuales de pago. De acuerdo con la Ley N°21.728, cada año se determinará un grupo de beneficiarios que recibirá el aporte, priorizando a las personas de mayor edad que cumplan con todos los requisitos al momento de la asignación. La entrega de estos beneficios se extenderá hasta 2030 y se proyecta que más de 57 mil docentes podrán acceder a esta compensación.

La normativa no establece tramos de edad específicos para la asignación de cupos ni para determinar los períodos de pago.

En cuanto al proceso de este año, 6.300 docentes fueron beneficiados en 2026 y recibieron la primera cuota del aporte entre el 19 y el 23 de octubre. La segunda parte del pago está prevista para enero próximo.

La entrega de los recursos se realiza a través de la Tesorería General de la República. Para recibir el dinero, los beneficiarios debieron informar una cuenta bancaria válida al momento de completar su inscripción en el sitio soluciondeudahistorica.mineduc.cl.

En caso de que los postulantes no dispongan de una cuenta bancaria o no hayan informado una durante el proceso de inscripción, podrán solicitar el pago directamente en cualquier caja de una sucursal del BancoEstado.

PURANOTICIA