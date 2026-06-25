Detienen en Quilicura a sujeto que mantenía orden de detención vigente por abuso sexual contra un menor: estuvo prófugo 293 días

En el marco de diligencias investigativas desarrolladas por la Sección de Búsqueda de Prófugos del Departamento de Encargo y Búsqueda de Vehículos (SEBV) de Carabineros, en coordinación con la Fiscalía Local Santiago Norte, se logró la detención de un hombre de 52 años que mantenía una orden de detención vigente por el delito de abuso sexual contra un menor de 14 años.

La orden judicial fue emanada por el 2° Juzgado de Garantía de Santiago con fecha 29 de agosto de 2025, encontrándose el imputado prófugo de la justicia durante 293 días.

El teniente Fabián Lagos, del SEBV, explicó que "gracias a un proceso investigativo llevado en conjunto con el Ministerio Público, se logró la ubicación y posterior captura en la comuna de Quilicura de un sujeto mayor de edad de sexo masculino que se mantenía prófugo de la justicia durante más de diez meses por el delito de abuso sexual en contra de un menor de 14 años".

El policía uniformado añadió que "el sujeto fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía respectivo para cumplir una pena de presidio de tres años".

Las diligencias realizadas por personal especializado permitieron establecer el paradero del sujeto, quien estaba desempeñando labores en una empresa de Quilicura.

Gracias al trabajo de análisis, rastreo y búsqueda efectuado en distintas comunas de la Región Metropolitana, fue posible ubicarlo y concretar su captura.

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