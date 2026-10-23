Detienen en La Pintana a sujeto de 19 años con antecedentes por homicidio y un arma de fuego

En el marco de los patrullajes preventivos desplegados en la comuna de La Pintana, en la región Metropolitana, Carabineros de la 42ª Comisaría de Radiopatrullas detuvo durante la madrugada de este viernes a un sujeto de 19 años, quien registra antecedentes por homicidio y portaba una peligrosa arma de fuego.

El procedimiento se registró a las 1:35 horas de este viernes, en la intersección de las calles Rey Don Felipe y Los Cosmonautas, donde los efectivos policiales detectaron un vehículo sospechoso, por lo que decidieron realizar una fiscalización.

Cuando el conductor descendió del automóvil, los uniformados observaron a simple vista, en el habitáculo central del vehículo, un cargador extendido de pistola que contenía 24 cartuchos. Ante este hallazgo, efectuaron una revisión más exhaustiva, durante la cual encontraron una pistola marca Glock, modelo 17, calibre 9 milímetros, con su número de serie borrado.

A raíz de estos antecedentes, Carabineros procedió a la detención del conductor, un ciudadano chileno de 19 años, quien mantiene antecedentes policiales por homicidio y porte de arma de fuego.

Durante el procedimiento, los funcionarios incautaron la pistola, el cargador extendido y los 24 cartuchos, elementos que serán sometidos a peritajes por parte del Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar).

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