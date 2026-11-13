Detienen a tres hermanos barristas de Colo-Colo por ataque a golpes y disparos que dejó a hombre en riesgo vital en El Bosque

En el marco de una investigación desarrollada por personal especializado del Departamento de Investigación de Organizaciones Criminales OS9 de Carabineros, se logró la detención de tres hermanos, quienes pertenecerían a un grupo de barristas del Club Deportivo Colo-Colo, conocido como “The Boskitos”, vinculados a un violento ataque armado ocurrido en la comuna de El Bosque.

De acuerdo con los antecedentes del caso, el 8 de noviembre, un hombre de 48 años, fue atacado por aproximadamente 20 sujetos, quienes utilizaron piedras, palos, extintores y armas de fuego.

Producto de la agresión, la víctima terminó con impactos balísticos en la región lumbar y extremidades inferiores, siendo trasladado hasta el Hospital El Pino, donde permanece en riesgo vital.

Los involucrados, pertenecientes a un grupo de barristas, se encontraban celebrando la obtención del campeonato de Colo-Colo, instancia en que se habría originado el ataque armado.

Por instrucción de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, personal especializado del Departamento OS9 desarrolló diversas diligencias investigativas, entre ellas declaraciones de testigos, análisis de registros audiovisuales, reconocimiento fotográfico y trabajo criminalístico del sitio del suceso, realizado en coordinación con personal de Labocar, logrando reconstruir la dinámica del ataque e identificar y posicionar a sus participantes.

En este contexto, la investigación permitió vincular y posicionar a P.A.C.V., estableciendo su participación en el ataque, con estos antecedentes, el 11° Juzgado de Garantía de Santiago autorizó las respectivas órdenes de detención, entrada, registro e incautación para un inmueble ubicado en la comuna de El Bosque.

El 10 de noviembre, el OS9 ubicó y detuvo a uno de los imputados, S.M.C.V., de 23 años, en dependencias de la Estación Intermodal La Cisterna, incautando durante su detención un teléfono celular, de interés para la investigación.

Posteriormente, personal del OS9, con apoyo especializado del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE), materializó la orden judicial de entrada y registro en el inmueble investigado, deteniendo a J.A.C.V., de 26 años, segundo imputado vinculado al ataque armado.

Durante el registro del inmueble, en un dormitorio asociado a P.A.C.V., de 18 años, hermano de los otros imputados, se encontraron dos cajas de munición marca Magtech, que contenían un total de 70 cartuchos calibre 9x19 mm, motivo por el cual fue detenido en flagrancia por infracción a la Ley sobre Control de Armas y Explosivos.

Asimismo, durante la diligencia se incautó una escopeta marca Maverick, modelo 88, calibre 12, la cual mantenía encargo vigente por extravío desde agosto del año 2020, durante un cambio de domicilio en la comuna de Maipú.

Los imputados quedaron a disposición del 11° Tribunal de Garantía, quedando con la medida cautelar de prisión preventiva por 120 días, mientras dure la investigación.

PURANOTICIA