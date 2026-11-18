Carabineros logró desarticular una organización criminal dedicada a la venta y distribución de precursores químicos, procedimiento que culminó con seis personas detenidas y la incautación de más de 534 kilos de sustancias y otros elementos asociados a esta actividad ilícita.

Las diligencias fueron desarrolladas por el OS-7, en coordinación con la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, luego de un proceso investigativo iniciado en enero de este año, cuando el personal especializado detectó la comercialización de estos productos mediante redes sociales.

A partir de los antecedentes reunidos y la aplicación de técnicas especiales de investigación, se logró establecer que una mujer lideraba la venta y distribución de estas sustancias. Tras su detención, se allanaron dos domicilios en la comuna de Pedro Aguirre Cerda.

Posteriormente, las diligencias permitieron identificar un centro de acopio y distribución que operaba bajo la fachada de un local comercial tipo growshop, al interior de una galería en las inmediaciones del Barrio Franklin, comuna de Santiago, lugar donde se detuvo a otras tres personas y se incautó una importante cantidad de sustancias químicas controladas y otros elementos regulados por ley.

Entre las incautaciones destacan 417 kilos de sustancias químicas controladas, desglosados en 238 kilos de cafeína, 69 kilos de lidocaína, 52 kilos de permanganato de potasio, 5 kilos de bicarbonato de amonio y 52 kilos de metabisulfito.

A esto se suman otros 117 kilos de sustancias, entre ellas percarbonato de sodio, ácido oxálico, policloruro de aluminio y bentonita sódica, junto con otros dos detenidos.

Asimismo, se incautó dinero en efectivo, un vehículo tipo furgón y una prensa hidráulica destinada a la producción de resina de THC.

Cinco de los detenidos quedaron en prisión preventiva, mientras que la imputada quedó apercibida, esto es, citada a fiscalía.

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