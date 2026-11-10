Detienen a seis carabineros por apremios ilegítimos en San Bernardo: habrían usado gas pimienta contra detenidos

Seis funcionarios de la 14° Comisaría de San Bernardo fueron detenidos por su participación en una causa por apremios ilegítimos, hechos que habrían ocurrido al interior del recinto policial en mayo de este año.

Los efectivos, quienes fueron aprehendidos por funcionarios del Departamento de Asuntos Internos de Carabineros (Daicar), son investigados por su participación en el uso de gas pimienta contra dos detenidos, quienes se encontraban en uno de los calabozos de la citada comisaría.

Los hechos presuntamente ocurrieron pasadas las 17:00 horas del 26 de mayo, cuando los imputados, quienes actuaron con conocimiento de los efectos del aerosol irritante, manipularon y accionaron hacia el interior de la celda el elemento, instalando, después de ello, un cartón en la ventana del calabozo con el objetivo de impedir el paso de aire hacia su interior, exponiendo a ambos detenidos a la acción del agente químico.

Lo ocurrido fue grabado por las cámaras de seguridad del recinto, donde, además de la coordinación previa para ejecutar los hechos, quedaron registrados los efectos en el organismo de ambos detenidos.

Todos los imputados serán formalizados este miércoles 11 ante el Juzgado de Garantía de San Bernardo como autores del delito de apremios ilegítimos.

Cabe señalar que l a causa es investigada por el Fiscal Adjunto de San Bernardo, Rubén Salas.

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