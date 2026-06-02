Detienen a pasajero de vuelo proveniente de Calama que aseguró portar un explosivo en el aeropuerto de Santiago

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) informó que se activó un procedimiento de seguridad en el aeropuerto de Santiago, luego de que un pasajero de un vuelo de Latam Airlines proveniente de Calama asegurara portar un artefacto explosivo a bordo de la aeronave.

El operativo fue encabezado por personal especializado del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros, quienes revisaron la aeronave.

“DGAC activó protocolos y sugirió a los pasajeros contactar a aerolínea para conocer el estado de sus vuelos”, dio a conocer inicialmente el organismo en redes sociales.

Cerca de las 20:00 horas, comunicó que "informamos que procedimiento realizado en aeronave en el aeropuerto por el GOPE de Carabineros y la DGAC finalizó sin observaciones.

Finalmente, se indicó que la situación de emergencia fue descartada y el pasajero detenido por la PDI.

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