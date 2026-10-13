Detienen a menor de 17 años que engañó a conserje y escaló balcones para robar departamentos en Providencia

Carabineros detuvo a un adolescente de 17 años acusado de ingresar a robar a un edificio de la comuna de Providencia, donde habría escalado los balcones para acceder a dos departamentos.

El hecho ocurrió durante la madrugada de este día en calle La Concepción, donde el imputado habría conseguido ingresar al inmueble tras engañar al conserje, asegurando que visitaría a un familiar.

Sin embargo, luego de advertir que el sujeto escalaba los balcones para cometer robos, se alertó a Carabineros, cuyos funcionarios concurrieron al lugar y concretaron su detención.

Al respecto, la capitán Jéssica González informó que "un sujeto engañando al conserje del edificio, manifestando ser sobrino de una residente del lugar, ingresa al menos a dos departamentos sustrayendo diversas especies".

Añadió que "habría ingresado a través de los balcones del edificio, aparentemente por escalamiento ya que no hay indicios de que hubiera forzado alguna de las puertas".

"En uno de los inmuebles se encontró con una víctima, no la intimidó con ningún tipo de arma. Se produjo una conversación y posteriormente sale de ese departamento", agregó.

Finalmente, al llegar Carabineros, el adolescente arrojó una mochila que contenía las especies sustraídas e intentó huir, pero fue alcanzado y detenido por el personal policial.

(Imagen Referencial)

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