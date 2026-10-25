Detienen a menor de 15 años por violenta encerrona a periodista Mónica Rincón

El automóvil utilizado por los delincuentes para interceptar a la periodista Mónica Rincón se convirtió en una pieza clave para avanzar en la investigación de la violenta encerrona que sufrió en Santiago. Las diligencias permitieron vincular ese vehículo con un robo anterior e identificar a un adolescente de 15 años, quien fue detenido este sábado en Huechuraba.

El menor, de nacionalidad chilena, es investigado por su presunta participación en una serie de asaltos cometidos durante la noche del 19 y la madrugada del 20 de octubre en distintos sectores de la Región Metropolitana.

Tras su detención, fue puesto a disposición de la justicia y quedó sujeto a la medida cautelar de internación provisoria, en el marco de la investigación desarrollada bajo el sistema de responsabilidad penal adolescente.

De acuerdo con los antecedentes entregados por la Policía de Investigaciones (PDI), el caso no se limita al asalto que afectó a la conductora de CNN Chile, ya que existirían otros robos de vehículos vinculados al mismo grupo.

El inspector Nicolás Cifuentes, de la Brigada Investigadora de Robos Metropolitana Centro Norte, explicó que las diligencias han permitido establecer antecedentes sobre la actuación de una organización que habría cometido distintos delitos utilizando armas de fuego.

“La investigación abarcó diversos delitos cometidos donde un grupo criminal, de manera organizada, empleando armas de fuego y disparando las mismas lograron sustraer diversos vehículos en distintos puntos de la región Metropolitana”, explicó el policía.

La investigación continúa para esclarecer la participación de los demás involucrados y determinar el alcance de los delitos atribuidos al grupo.

EL VEHÍCULO QUE PERMITIÓ VINCULAR LOS ROBOS

Uno de los antecedentes relevantes fue entregado por el fiscal Marcelo Soto, de la Fiscalía Occidente, quien explicó cómo se logró identificar al adolescente.

Según el persecutor, el menor fue reconocido por dos víctimas, una mujer y su hijo, quienes habían sufrido previamente el robo de un automóvil.

Posteriormente, ese mismo vehículo habría sido utilizado por los responsables de la encerrona que afectó a Mónica Rincón, lo que permitió establecer una conexión entre ambos hechos.

Este antecedente orientó parte de las diligencias policiales y contribuyó a identificar al adolescente detenido en Huechuraba.

El asalto contra la periodista ocurrió cerca de la medianoche del lunes 19 de octubre, cuando regresaba a su domicilio después de finalizar su jornada laboral.

Mientras circulaba por la Autopista Central, en el enlace hacia Costanera Norte en dirección al oriente, fue interceptada por un vehículo que bloqueó su desplazamiento.

Desde ese automóvil descendieron sujetos armados que la intimidaron y la obligaron a abandonar su vehículo.

Durante el ataque, los asaltantes efectuaron disparos al aire antes de escapar con el automóvil de la comunicadora y el que habían utilizado para cometer el delito.

Rincón no sufrió lesiones físicas y fue auxiliada por un compañero de trabajo que transitaba por el sector, quien posteriormente la trasladó hasta una unidad policial para denunciar lo ocurrido.

A partir de ese episodio, las diligencias permitieron reunir antecedentes sobre otros robos con intimidación registrados durante la misma noche.

La detención del adolescente constituye un avance en la investigación, aunque las autoridades continúan trabajando para establecer la identidad y participación de las demás personas que habrían integrado el grupo.

Por ahora, el menor permanecerá bajo internación provisoria mientras avanza el procedimiento judicial y se desarrollan las diligencias destinadas a esclarecer los distintos hechos investigados.

PURANOTICIA