Detienen a encargada de bodega de alimentos en La Granja: reetiquetaban productos vencidos para venderlos

Carabineros detuvo a una mujer de 51 años, encargada de una bodega de alimentos ubicada en la comuna de La Granja, en la región Metropolitana, por su presunta responsabilidad en delitos contra la salud pública.

El procedimiento se desarrolló luego de una denuncia realizada por vecinos, lo que motivó la concurrencia de personal de Carabineros y de la Seremi de Salud hasta la distribuidora y liquidadora de alimentos "Faby", ubicada en calle Osorno.

Durante la fiscalización, las autoridades constataron que el establecimiento funcionaba con una patente municipal correspondiente a un giro comercial distinto al autorizado.

Asimismo, al interior del recinto se detectó la presencia de alimentos vencidos, almacenados sin cadena de frío y expuestos a altas temperaturas, además de productos que presentaban insectos.

A esto se sumó el hallazgo de maquinarias utilizadas para envasar y reetiquetar productos vencidos, con el propósito de alterar su rotulación y reincorporarlos a la venta al público.

A raíz de estos antecedentes, Carabineros detuvo a la encargada de la bodega, identificada como F.A.O.LL., de 51 años. Además, las autoridades decretaron la prohibición de funcionamiento del establecimiento.

Finalmente, la totalidad de los productos alimenticios fue retirada del recinto y posteriormente destruida por personal de la Seremi de Salud, debido a las irregularidades sanitarias detectadas.

PURANOTICIA