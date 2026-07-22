Detienen a "El Panda", acusado de disparar contra dos carabineros en Lo Espejo

Personal del GOPE de Carabineros detuvo a Benjamín Alfonso Aedo González, alias "El Panda", quien es investigado por el homicidio frustrado de dos funcionarios de Carabineros tras un ataque ocurrido en la comuna de Lo Espejo.

El imputado fue capturado cerca de las 10:43 horas de este miércoles en un domicilio ubicado en calle Veintitrés Sur, en la misma comuna, en un operativo que contó con la participación de efectivos del GOPE, personal del OS9 y unidades territoriales de Carabineros.

Aedo González será puesto a disposición de la justicia para su control de detención, en el marco de la investigación por el ataque contra dos funcionarios de Radiopatrullas, registrado el pasado viernes 17 de julio.

El hecho ocurrió en el sector de Pasaje Las Carreras, cuando los carabineros intentaron fiscalizar al sujeto. En ese momento, el imputado habría disparado contra ambos funcionarios antes de darse a la fuga.

Tras el ataque, el fiscal Juan Manuel Mac-Namara, quien quedó a cargo de la investigación, informó que "hay bastante evidencia balística, más de 20 casquillos balísticos, de los cuales hay que verificar cuáles corresponderían a las armas de Carabineros y cuáles corresponderían a otros armamentos".

La detención de "El Panda" se concretó tras diversas diligencias investigativas, permitiendo su captura y posterior puesta a disposición del tribunal competente.

PURANOTICIA