Detienen a ecuatoriano de 15 años que portaba un arma de fuego y municiones en el sector Legua Emergencia de San Joaquín

Durante un patrullaje preventivo en el sector de Legua Emergencia, Carabineros de la 50º Comisaría San Joaquín detuvo a un ecuatoriano de 15 años, quien portaba una pistola y 16 municiones en un bolso.

El adolescente fue identificado por personal institucional por su presunta participación en disparos contra carabineros, registrados este año en el mismo sector.

En calle Sánchez Colchero, los uniformados divisaron a un grupo de cuatro sujetos, quienes salieron desde un domicilio portando bolsos, desconociendo su contenido. Estos individuos, al ver la presencia policial huyeron en distintas direcciones, reconociendo el personal de la patrulla a uno de ellos como el autor del delito de homicidio frustrado a Carabineros de servicio, por medio de disparos con un arma de fuego durante el semestre pasado.

Tras ingresar a un local comercial del sector, el sujeto intentó despojarse del arma que llevaba, logrando personal policial someterlo rápidamente a un control de identidad preventivo, verificando que éste llevaba una pistola marca Bersa, Modelo TPR 9T, con número de serie borrado, y con 16 cartuchos de 9 mm en su cargador, siendo detenido por el delito de porte y tenencia ilegal de un arma de fuego.

Todos los antecedentes respecto a este hecho fueron entregados al Ministerio Público para el posterior proceso de formalización de M.J.Y.S., quien tiene antecedentes por otros ilícitos.

(Imagen: Carabineros)

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