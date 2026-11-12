Detienen a dos empleadores acusados de secuestrar e intimidar con un arma a su trabajador en taller de Pedro Aguirre Cerda

Dos hombres fueron detenidos por personal del Departamento O.S.9 de Carabineros, en el marco de una investigación por el delito de secuestro ocurrido al interior de un taller mecánico ubicado en avenida Clotario Blest, en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, Región Metropolitana.

De acuerdo con los antecedentes recopilados durante la investigación, el hecho ocurrió el 10 de junio de 2026, cuando un joven venezolano de 20 años habría sido retenido contra su voluntad por sus propios empleadores al interior del establecimiento donde trabajaba.

Según se pudo establecer, los empleadores habrían acusado al trabajador de pertenecer a una organización criminal que presuntamente mantenía amenazado y extorsionado al taller mecánico. Bajo esa sospecha, lo habrían obligado a permanecer en el recinto y realizar labores, intimidándolo mediante amenazas con un arma de fuego.

La víctima habría permanecido privada de libertad durante aproximadamente 24 horas, hasta que logró escapar aprovechando un descuido de sus captores. Posteriormente, habría sido abandonada en la comuna de Cerrillos, sin presentar lesiones.

A partir de estos antecedentes y tras realizar diversas diligencias investigativas, personal especializado del O.S.9 consiguió identificar a los presuntos responsables y gestionar las respectivas órdenes de detención. Estas fueron autorizadas y ejecutadas durante la jornada del miércoles, logrando la captura de ambos imputados.

Los detenidos son dos hombres de nacionalidad chilena, de 47 y 46 años. Según los antecedentes policiales, el primero no registra antecedentes, mientras que el segundo mantiene registros por el delito de hurto.

Durante el procedimiento, además, Carabineros incautó una pistola de fogueo marca Bruni y dos teléfonos celulares, especies que fueron incorporadas como elementos de interés para la investigación. Finalmente, ambos imputados quedaron a disposición del Ministerio Público para enfrentar el respectivo control de detención.

PURANOTICIA