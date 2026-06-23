Detienen a cinco personas y recuperan dos vehículos robados tras operativo en Maipú

Un procedimiento policial permitió la recuperación de dos vehículos con encargo vigente por robo y la detención de cinco sujetos, tras el allanamiento de un inmueble en la comuna de Maipú, región Metropolitana, donde además se encontró una importante cantidad de especies.

Carabineros llegó a la intersección de las calles Riñihue con Marga Marga para verificar una denuncia por hallazgo de un vehículo. En el lugar, los funcionarios constataron la presencia de dos automóviles que mantenían encargo vigente por robo.

Mientras se desarrollaban las diligencias, una testigo informó haber visto a los ocupantes de ambos vehículos trasladando diversas bolsas hacia un domicilio cercano.

Con estos antecedentes, Carabineros ingresó al inmueble donde logró la detención de cinco sujetos adultos, todos de nacionalidad chilena.

Durante el procedimiento, además, se recuperaron los dos vehículos sustraídos y se incautó una considerable cantidad de especies, que preliminarmente corresponderían a encomiendas de empresas de distribución y comercio electrónico.

La procedencia y propiedad de estos artículos se encuentra actualmente en proceso de verificación.

(Imagen: Carabineros)

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