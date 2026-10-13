Detienen a cinco delincuentes con inhibidores de señal realizando forados dentro de un banco en Ñuñoa

Carabineros detuvo a cinco sujetos que fueron sorprendidos al interior de una sucursal bancaria en la comuna de Ñuñoa, región Metropolitana.

El hecho ocurrió en una sucursal de BancoEstado ubicada en avenida Vicuña Mackenna, hasta donde concurrió personal policial tras recibir una alerta de los trabajadores de la entidad bancaria.

Los encargados de seguridad detectaron la presencia de sujetos encapuchados al interior de la sucursal, además de una pérdida de señal en las cámaras de vigilancia.

Al respecto, la teniente coronel Mariana Sepúlveda señaló que "Carabineros se logra constituir en el lugar, logran la detención de estos cinco individuos al interior de la sucursal bancaria".

Asimismo, añadió que "las dependencias del banco presentan múltiples forados, a lo menos unos tres o cuatro en distintas dependencias".

Finalmente, indicó que "todavía es proceso de investigación la dinámica de los hechos, ya que habrían hecho ingreso también por una dependencia colindante al BancoEstado que se encuentra en estado de abandono".

Los detenidos son cinco ciudadanos chilenos, todos adultos y con antecedentes policiales. Uno de ellos mantenía una orden de detención vigente. Además, entre las especies que portaban se encontraron diversas herramientas de construcción y un inhibidor de señales.

PURANOTICIA