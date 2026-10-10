Detienen a banda juvenil tras violento robo de auto y choque en Ñuñoa: un herido se mantiene grave

Carabineros detuvo a una banda de seis sujetos, cuatro de ellos menores de edad, por un violento asalto a un automovilista al que golpearon para robarle el vehículo. Posteriormente, en la fuga chocaron y uno de los delincuentes quedó herido de gravedad.

De acuerdo al reporte policial, alrededor de las 23:40 horas. de este viernes, carabineros de la 18a. Comisaría Ñuñoa iniciaron un seguimiento de un vehículo sospechoso, divisado en la intersección de Av. Irarrázaval con Av. Américo Vespucio.

Minutos antes, este vehículo había sido objeto de un robo con violencia en Simón Bolívar con Brown Norte, donde seis sujetos a pie asaltaron a un conductor. Uno de los antisociales, premunido con un arma de fuego, intimidó y golpeó a la víctima de 33 años.

El seguimiento se extendió por Av. Américo Vespucio, finalizando en Dublé Almeyda, donde el vehículo no respetó la luz roja de semáforo y colisionó a un bus de locomoción colectiva, resultando el automóvil con daños de consideración.

En el lugar fueron detenidos C.A.L.S., ecuatoriano, 16 años, y los chilenos H.F.A.S., 19; B.A.R.M., 17; J.A.O.G., 15, F.E.R.S., 17, y C.I.O.G., 23 años, internado en el Hospital del Salvador con lesiones graves. También se recuperó un arma de fogueo.

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