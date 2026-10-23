Detienen a acusado de estafar a comercios de la región Metropolitana mediante el cambio de máquinas de pago

Carabineros del OS9 detuvo a un hombre de 43 años, investigado por su presunta participación en reiterados delitos de estafa y otras defraudaciones cometidos contra propietarios y trabajadores de locales comerciales de la región Metropolitana.

La investigación, desarrollada en coordinación con el Ministerio Público, se originó a partir de denuncias por hechos ocurridos durante agosto de 2026 en las comunas de Puente Alto y La Cisterna, donde comerciantes fueron afectados mediante una particular modalidad conocida como el “cambiazo” de máquinas de pago POS.

De acuerdo con los antecedentes del caso, una pareja ingresaba a los establecimientos comerciales aparentando ser clientes, mientras uno de ellos distraía al encargado solicitando productos o realizando una compra, el otro involucrado aprovechaba el descuido para sustituir la máquina POS (Mercado Pago) utilizada por el comercio por otro dispositivo de similares características.

La máquina instalada fraudulentamente se encontraba asociada a datos y cuentas distintas a las pertenecientes al establecimiento, por lo que las ventas posteriores eran procesadas normalmente ante el comerciante, pero los fondos eran desviados hacia cuentas no autorizadas. La investigación permitió establecer la reiteración de este mismo patrón en diferentes locales.

Uno de los casos investigados ocurrió el 24 de agosto en un minimarket de Puente Alto, el comerciante descubrió al cierre de su jornada que el terminal había sido sustituido y que aproximadamente $117 mil pesos correspondientes a sus ventas no se encontraban en su cuenta.

Un segundo hecho fue registrado el 31 de agosto en La Cisterna, donde, tras detectar que los pagos efectuados durante la jornada no estaban siendo abonados correctamente, el propietario verificó que la máquina ubicada en su establecimiento había sido reemplazada por otra.

Personal del OS9 desarrolló diversas diligencias, entre ellas levantamiento y análisis de cámaras de seguridad, declaraciones de víctimas, análisis de los comprobantes emitidos por los terminales y diligencias de reconocimiento fotográfico.

El análisis de una de las máquinas POS recuperadas permitió establecer que 22 operaciones comerciales habían sido efectuadas posteriormente a través del dispositivo sustituido, encontrándose los pagos asociados a datos diferentes a los correspondientes al establecimiento afectado.

Asimismo, mediante el análisis de los registros audiovisuales y posteriores diligencias investigativas, se logró establecer la identidad de uno de los sujetos de interés. Las víctimas de ambos establecimientos efectuaron reconocimientos fotográficos, reconociendo al sujeto, vinculándolo directamente con la maniobra de sustitución de los terminales de pago.

Los antecedentes reunidos permitieron posicionar al imputado en los distintos sitios investigados y establecer un patrón consistente en el cambio físico de las máquinas de pago por terminales configurados con datos de terceros, permitiendo desviar el dinero generado por las ventas de los comerciantes.

Con los antecedentes recopilados, el Ministerio Público gestionó ante el 12° Juzgado de Garantía de Santiago una orden judicial de detención en contra de L.R.Y.Z., de 43 años, quien fue aprehendido este viernes por personal del OS9.

El detenido registra diversos antecedentes penales y policiales, entre ellos por estafas y otras defraudaciones, hurtos, receptación, tráfico ilícito de drogas, porte de arma cortante y otros delitos. Los antecedentes contenidos en la investigación también dan cuenta de condenas anteriores relacionadas con el uso fraudulento de tarjetas y estafas contra particulares.

(Imagen referencial)

PURANOTICIA