Detienen a 13 integrantes de banda criminal que operaba en el sector sur de la región Metropolitana

La operación «Los del 30» permitió desbaratar a una banda criminal que operaba en el sector sur de la región Metropolitana y que se dedicaba al almacenamiento y venta de droga, además de la venta de armas, lavado de activos y asociación criminal.

Se realizó la entrada y registro de 11 inmuebles en las comunas de La Pintana, San Bernardo y El Bosque. También, como parte del operativo, se allanó una celda del Recinto Penitenciario Especial de Alta Seguridad (Repas), donde se encuentra el presunto líder de la banda.

De esta forma, se logró la detención de 13 individuos entre los cuales están dos adolescentes, de 14 y 17 años, y dos venezolanos que se encuentran en situación migratoria irregular.

Junto con ello, se incautó cerca de un kilo de droga, municiones de guerra, armamento y especies de interés para la investigación.

El prefecto Hassel Barrientos, de la Bipe Antisecuestros Metropolitana de la Policía de Investigaciones (PDI), detalló que "había una estructura muy férrea liderada por un interno de Santiago Uno. Además administraba importantes cantidades de dinero. Actualmente él ya no se encuentra en Santiago 1".

En cuanto a la investigación, Barrientos explicó que se vincula con una serie de eventos que "tenían que ver con incautaciones de armas de fuego, incautaciones de droga y también incautaciones realizadas por Gendarmería en Santiago 1".

"Detrás de todos estos hechos existía una sola estructura que comercializaba droga y armas en distintas comunidades tanto en la zona sur como occidente. Además tenían un mercado ilícito asociado al lanzamiento de drogas al interior de Santiago 1", añadió.

(Imagen: PDI)

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