Detienen a 10 personas por delitos asociados al tráfico de drogas y al contrabando en Lo Barnechea

Detectives de la Brigada de Investigación Criminal de Lo Barnechea de la Policía de Investigaciones (PDI), en el marco del Modelo Territorial Cero y de una investigación coordinada con la Fiscalía SACFI Oriente, detuvieron a diez personas por delitos asociados al tráfico de drogas y al contrabando, tras intervenir siete inmuebles de la población Lo Ermita, en la comuna de Lo Barnechea.

Según indicó la subprefecta Rossana Mosquera, jefa de la Bicrim Lo Barnechea, la investigación permitió establecer la comercialización de sustancias ilícitas en distintos puntos del sector, por lo que se gestionaron órdenes judiciales de entrada y registro para los domicilios investigados.

Durante el operativo, los detectives incautaron cocaína base, clorhidrato de cocaína y cannabis, sustancias cuyo avalúo total se estima en $3.496.600.

Además, se incautaron $591.790 en dinero en efectivo, ocho teléfonos celulares, tres balanzas digitales y 410 cajetillas de cigarrillos de contrabando.

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