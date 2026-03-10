Detectan alrededor de 40 personas en situación migratoria irregular durante masivo operativo en la Vega Central en Recoleta

La Policía de Investigaciones (PDI) y Carabineros realizaron un operativo en el sector de la Vega Central en la comuna de Recoleta. En el procedimiento participaron más de 80 funcionarios.

El procedimiento, liderado por el Departamento de Policía Internacional y Migraciones, permitió realizar controles de identidad y diversas fiscalizaciones en el lugar.

El teniente coronel de Carabineros, Rodrigo Inzunza, de la Prefectura Santiago Norte, señaló que el operativo tuvo como "finalidad de detectar irregularidades en personas que circulan y que sean extranjeras".

El procedimiento permitió detectar "algunas infracciones, como también algunos ciudadanos que están con órdenes vigentes circulando por el sector, situación por la cual nosotros estamos desarrollando los procedimientos respectivos".

Por su parte, el subprefecto Pablo Garay, de la Prefectura Migraciones y Policía Internacional de la PDI, indicó que "tenemos alrededor de 40 extranjeros con situación migratoria irregular, eso lo vamos a comprobar en un momento más, ahí vamos a tener las cifras oficiales. Y además tenemos un par de casos de ordenes de aprehensión pendientes que se trabajaron junto con Carabineros".

El subprefecto explicó que ahora se debe "hacer el proceso de la intervención migratoria que corresponde a una denuncia ante la autoridad administrativa".

"La autoridad administrativa en este caso el Servicio Nacional de Migraciones, quienes toman los antecedentes que nosotros les relevamos para que tomen alguna decisión y den orden a alguna sanción, una expulsión como medida más gravosa o alguna multa o amonestación", añadió.

(Imagen: @PDI_CHILE)

PURANOTICIA