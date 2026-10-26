Desconocidos asesinan de al menos una veintena de disparos a sujeto en la Vega Central

La Fiscalía ECOH y la PDI investigan un homicidio cometido este lunes en el sector de la Vega Central de la comuna de Recoleta.

El crimen ocurrió pasada la medianoche en calle Juárez Larga con Juárez Corta, donde un sujeto de 25 a 30 años fue acribillado por desconocidos desde un vehículo.

Al respecto, el fiscal ECOH Cristián Paredes dijo que "se trata de un homicidio provocado por terceras personas y hay al menos una veintena de proyectiles balísticos en el lugar".

Añadió que "un vehículo habría llegado al lugar desde el cual sujetos habrían disparado en contra de la víctima".

En cuanto al fallecido, el fiscal indicó que "se encuentra preliminarmente identificado, pero nos falta ratificar su identidad".

Por su parte, el comisario de la BH Juan Zerene señaló que el cuerpo "presenta múltiples impactos balísticos en diversas zonas de su cuerpo".

PURANOTICIA