Desbordes por dichos de Larraín sobre el Gobierno: "Hace mucho rato que está con un pie en republicanos y otro en RN"

Mario Desbordes criticó al expresidente de Renovación Nacional, Carlos Larraín por sus declaraciones donde manifestó que “al Gobierno hay que apretarlo hasta hacerlo gritar".

El excandidato presidencial en diálogo con Emol lanzó una dura crítica contra Larraín e indicó que "yo no estoy de acuerdo con la frase y las palabras que más o menos van en la línea y copian lo que hace el Team Patriota de Pancho Malo".

"Nosotros somos un partido de oposición, hemos sido firmes y RN ha tenido la capacidad de mantenerse en la mesa de la reforma previsional, por ejemplo, poniendo nuestros puntos sobre la mesa y siendo capaces de frenar una mala reforma e intentando llegar a un acuerdo para una buena reforma, pero sin tranzar en lo que nos parece correcto. Esa es la forma adecuada de hacer oposición", expresó Desbordes.

“Claramente Carlos Larraín hace mucho rato que está con un pie en Republicanos y otro en RN, creo que por ahí va. Yo respeto su posición, pero no la comparto", añadió el expresidente de la colectividad.

Desbordes también le respondió a la alusión que Larraín hizo de él sobre su voto por el Apruebo en el Plebiscito de entrada e indicó que "lamento la frase de Carlos Larraín que además no une nada, pero hay que recordarle que un sector importante de RN votó Apruebo, se evitó la división del partido. Pero no sé si a él no le han contado, pero su candidata a presidenta también votó Apruebo, lo mismo que muchos otros líderes que están en las tres listas. Yo lamento la descalificación bastante gratuita".

Otro de los temas que abordó Desbordes fueron los dichos del presidente Gabriel Boric contra el fundador de RN Sergio Onofre Jarpa e indicó que “yo rechazo categóricamente esa frase, el ex senador Onofre Jarpa peleó por defender la democracia en la década del 60 y el 70. Efectivamente tuvo un rol en el gobierno militar, pero nunca fue responsable de violaciones a los Derechos Humanos”.

"Jarpa es una figura además valorada por el ex presidente Aylwin por el tremendo rol que tuvo (...) Para nosotros es una tremenda figura", añadió.

Es más, para cerrar manifestó que "el presidente Boric lo que está haciendo es torpedear cualquier conversación e intento de acuerdo y creo que le está hablando a su barra dura y está polarizando el máximo este periodo que le queda y de cara al 11 de septiembre, tocando tambores de guerra, faltando al respeto al partido más grande de Chile".

