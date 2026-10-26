Desborde de quebrada Honda en Las Condes activa alerta de Senapred: maquinaria estuvo a punto de ser arrastrada

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) activó la alerta SAE por el desborde de la quebrada Honda, en la comuna de Las Condes.

El organismo hizo un llamado a mantenerse "a resguardo e informado a través de los canales oficiales".

Además, pidió seguir "las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta en terreno".

La emergencia se produjo en el sector de San Carlos de Apoquindo, en medio del sistema frontal que afecta a la región Metropolitana.

El ducto que canalizaba el agua colapsó, provocando que la maquinaria que estaba trabajando en el lugar estuviese a punto de ser arrastrada por la corriente.

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