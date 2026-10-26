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Desborde de quebrada Honda en Las Condes activa alerta de Senapred: maquinaria estuvo a punto de ser arrastrada

Desborde de quebrada Honda en Las Condes activa alerta de Senapred: maquinaria estuvo a punto de ser arrastrada

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El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) activó la alerta SAE por la activación de la quebrada en el sector San Carlos de Apoquindo.

Desborde de quebrada Honda en Las Condes activa alerta de Senapred: maquinaria estuvo a punto de ser arrastrada
Lunes 26 de octubre de 2026 22:48
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El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) activó la alerta SAE por el desborde de la quebrada Honda, en la comuna de Las Condes.

El organismo hizo un llamado a mantenerse "a resguardo e informado a través de los canales oficiales".

Además, pidió seguir "las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta en terreno".

La emergencia se produjo en el sector de San Carlos de Apoquindo, en medio del sistema frontal que afecta a la región Metropolitana.

El ducto que canalizaba el agua colapsó, provocando que la maquinaria que estaba trabajando en el lugar estuviese a punto de ser arrastrada por la corriente.

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