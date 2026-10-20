Desarticulan red de narcotráfico que operaba entre Chile y Australia: cuatro detenidos quedaron en prisión preventiva

En el marco de la investigación denominada “Killer”, se logró desarticular una arista de una organización criminal transnacional dedicada al tráfico ilícito de drogas mediante rutas marítimas y aéreas internacionales.

Esta investigación se relaciona con una operación anterior que permitió incautar cerca de 400 kilogramos de droga, cuyos antecedentes contribuyeron a profundizar las diligencias y establecer nuevas conexiones operativas de la estructura criminal.

Como parte de las técnicas investigativas, se desarrolló una entrega controlada internacional de una maleta que contenía 23 kilogramos de droga sustituida, lo que permitió documentar las actuaciones de los involucrados y establecer sus vínculos operativos entre Chile y Australia.

En nuestro país, los imputados cumplían funciones relacionadas con la verificación y el procesamiento de la sustancia, además de coordinar su envío, mientras que en Australia otros integrantes participaban en las gestiones de pago y recepción.

Un aspecto destacado de la investigación fue la recepción de pagos mediante billeteras digitales en criptomoneda USDT, mecanismo asociado a las operaciones investigadas. En Chile se incautaron 8.649,66 USDT, dispositivos GPS utilizados para el seguimiento de la droga y teléfonos celulares de interés investigativo.

El procedimiento fue resultado de un trabajo coordinado e interagencial entre el Ministerio Público, la Policía de Investigaciones (PDI) y la Policía Federal Australiana (AFP). La cooperación internacional permitió planificar y ejecutar diligencias coordinadas en ambos países, concretando las detenciones de manera simultánea en Chile y Australia, con el propósito de intervenir conjuntamente esta arista de la organización criminal y evitar que sus integrantes alertaran a otros miembros o dificultaran el desarrollo de las diligencias. Para ello, se emplearon agentes encubiertos y diversas técnicas especiales de investigación.

El fiscal jefe de SAC Valparaíso, José Uribe, explicó que "este procedimiento es producto de un trabajo investigativo de alto nivel desarrollado por la PDI, lo cual nos permitió desbaratar una organización criminal de carácter transnacional que tenía por destino exportar droga desde Chile, en este caso cocaína de alta pureza hacia Australia, uno de los mercados donde la droga se compra más cara en el mundo".

"Esto fue por vía aérea, donde logramos, mediante información de inteligencia y un trabajo muy exhaustivo de vigilancias, análisis, identificar este cargamento que iba hacia Australia. Se hizo una sustitución de esta droga y en estrecha coordinación con la Policía Federal Australiana hemos logrado tanto la detención de los encargados de esta organización criminal para efectos del testeo y labores operativas logísticas para permitir la salida de drogas fuera del país”, complementó.

En el Juzgado de Garantía de San Antonio fue la formalización de un hombre de nacionalidad argentina y una mujer de nacionalidad boliviana, consiguiendo la prisión preventiva para ambos. Misma cautelar obtenida en Australia para dos detenidos de nacionalidad australiana, país donde además se incautaron 4 kilogramos de MDMA y 8 mil dólares australianos.

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