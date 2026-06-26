Desarticulan punto de acopio y distribución de drogas en Peñalolén: se incautaron sustancias avaluadas en más de $24 millones

Detectives de la Policía de Investigaciones (PDI) de Peñalolén desarticularon un punto de acopio y distribución de drogas en esa comuna de la región Metropolitana, logrando la incautación de diversas sustancias ilícitas, armamento y un vehículo, además de la detención de un sujeto.

El personal policial, con autorización del 13° Juzgado de Garantía de Santiago, realizó la entrada y registro de un inmueble ubicado en la población La Candelaria, el cual era investigado por su utilización como centro de acopio y distribución de drogas hacia distintos sectores de Peñalolén.

Según el subprefecto Fabián Alcaíno de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) Peñalolén, los detectives descubrieron pasta base, cocaína, cannabis sativa, ketamina y comprimidos de éxtasis, sustancias que eran dosificadas para su posterior distribución en el sector.

Como resultado del operativo, se incautaron más de dos kilos de drogas en total, con un avalúo superior a los $24 millones.

Asimismo, se hallaron diversas especies asociadas al tráfico de drogas y a la Ley de Control de Armas, entre ellas un arma de fuego calibre 9 mm con su cargador, un arma de fogueo aparentemente adaptada para el disparo, munición de distintos calibres, dinero en efectivo, teléfonos celulares, elementos de dosificación y un vehículo marca MG modelo 6.

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