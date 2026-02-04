Derrame de bebidas desde un camión genera congestión en la Ruta 5 Norte a la altura de Quilicura

Durante la mañana de este miércoles, se presentan importantes complicaciones en la Ruta 5 Norte, específicamente en el sector de Quilicura, luego de que un camión sufriera un incidente con su carga.

De acuerdo con información entregada por Transporte Informa, el hecho se registra en las cercanías del Nudo Quilicura, en sentido hacia el sur, donde un vehículo de carga que trasladaba bebidas gaseosas sufrió el desprendimiento de parte de su mercancía.

Los productos quedaron esparcidos sobre las tres pistas de la autopista, generando una alta congestión mientras se desarrollan las labores de retiro y limpieza por parte de la concesionaria para normalizar el flujo vehicular.

PURANOTICIA