Click acá para ir directamente al contenido
PURANOTICIA TV ×
PURANOTICIA TV EN VIVO
Derrame de bebidas desde un camión genera congestión en la Ruta 5 Norte a la altura de Quilicura

Derrame de bebidas desde un camión genera congestión en la Ruta 5 Norte a la altura de Quilicura

  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

El camión perdió parte de su carga cerca del Nudo Quilicura, dejando las tres pistas obstruidas mientras se realizan labores de limpieza.

Derrame de bebidas desde un camión genera congestión en la Ruta 5 Norte a la altura de Quilicura
Miércoles 4 de febrero de 2026 09:26
  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

visitas

Durante la mañana de este miércoles, se presentan importantes complicaciones en la Ruta 5 Norte, específicamente en el sector de Quilicura, luego de que un camión sufriera un incidente con su carga.

De acuerdo con información entregada por Transporte Informa, el hecho se registra en las cercanías del Nudo Quilicura, en sentido hacia el sur, donde un vehículo de carga que trasladaba bebidas gaseosas sufrió el desprendimiento de parte de su mercancía.

Los productos quedaron esparcidos sobre las tres pistas de la autopista, generando una alta congestión mientras se desarrollan las labores de retiro y limpieza por parte de la concesionaria para normalizar el flujo vehicular.

PURANOTICIA