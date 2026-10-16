Denuncian préstamos impagos de Codelco a organizaciones sindicales por US$20 millones

El diputado independiente Daniel Valenzuela dio a conocer que Codelco haya otorgado préstamos por US$24 millones a organizaciones sindicales y que, a la fecha, mantenga más de US$20 millones con saldos pendientes de pago.

El parlamentario advirtió que algunas de estas deudas se arrastran desde hace 35 años, una situación que calificó como inaceptable tratándose de recursos pertenecientes a todos los chilenos.

“¿Cómo se explica que Codelco otorgue préstamos millonarios que permanecen impagos durante décadas? ¿Se presta dinero sin garantías suficientes y sin tener la certeza de que será devuelto? Si se entrega plata sin asegurar su recuperación, estamos frente a una situación que exige explicaciones urgentes y responsabilidades concretas”, cuestionó Valenzuela.

El diputado también puso el foco en los mecanismos utilizados para resguardar los recursos públicos y en las medidas adoptadas por la empresa para recuperar el dinero adeudado.

"La pregunta es muy simple: ¿Se tomaron las garantías correspondientes al momento de otorgar estos préstamos? ¿Qué acciones judiciales se han iniciado para recuperar los recursos? ¿Quién responde por una deuda de más de US$20 millones que sigue pendiente? No podemos permitir que millones de dólares permanezcan impagos durante décadas sin que los chilenos sepan qué se está haciendo para recuperarlos”, afirmó.

Asimismo, solicitó que la Contraloría General de la República intervenga para examinar los antecedentes, determinar si los procedimientos se ajustaron a la normativa vigente y establecer las eventuales responsabilidades administrativas que pudieran existir.

El parlamentario también pidió que los antecedentes sean puestos en conocimiento del Ministerio Público, si de su revisión surgen indicios de posibles delitos, para que se determine si corresponde iniciar una investigación penal.

Finalmente, advirtió que "si seguimos conociendo antecedentes de esta naturaleza y no existen explicaciones satisfactorias ni medidas concretas para recuperar la plata, después no se quejen cuando la privatización de Codelco vuelva a ponerse sobre la mesa. Codelco pertenece a todos los chilenos, no a los ejecutivos ni a los sindicatos. Su patrimonio debe administrarse con responsabilidad, transparencia y sin privilegios”.

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