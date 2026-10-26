Click acá para ir directamente al contenido
PURANOTICIA TV ×
PURANOTICIA TV EN VIVO
Denuncian al ministro Rabat en Fiscalía por el presunto delito de prevaricación administrativa tras rebaja de condenas

Denuncian al ministro Rabat en Fiscalía por el presunto delito de prevaricación administrativa tras rebaja de condenas

  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

La acción judicial presentada por los diputados Luis Cuello (PC) y Juan Santana (PS) cuestiona la legalidad de estas resoluciones, que beneficiaron a 27 condenados por abuso sexual y 29 por violación.

Denuncian al ministro Rabat en Fiscalía por el presunto delito de prevaricación administrativa tras rebaja de condenas
Lunes 26 de octubre de 2026 21:24
  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

visitas

En dependencias de la Fiscalía Nacional, los diputados Luis Cuello (PC) y Juan Santana (PS) presentaron una denuncia contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, y el subsecretario de la cartera, Luis Silva, por el presunto delito de prevaricación administrativa, tras conocerse que el Ministerio de Justicia dictó 56 decretos que concedieron rebajas de condena a personas sentenciadas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes.

La acción judicial cuestiona la legalidad de estas resoluciones, que beneficiaron a 27 condenados por abuso sexual y 29 por violación. Según los parlamentarios, los decretos contravienen el artículo 17 de la Ley N.º 19.856, que establece restricciones expresas para conceder rebajas de condena a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad.

Al respecto, el diputado Cuello sostuvo que "el ministro de Justicia le ha mentido al país, le ha mentido a las víctimas y también le ha mentido a sus familias. Él no estaba obligado por ninguna ley a otorgar rebajas de condenas a pederastas. Lo que sí estaba obligado a hacer, según la ley expresamente, era negarles el beneficio de rebaja de condena a personas condenadas por delitos sexuales contra niños y niñas".

"La ley es expresa, excluye de manera absoluta, dice que de modo alguno se podrá otorgar este beneficio a estos condenados por estos crímenes tan aberrantes. Y lo que hizo el ministro fue decidir, de forma arbitraria y de forma también ilegal y caprichosa, que sencillamente no iba a aplicar la ley, invocando una jurisprudencia de la Corte Suprema", indicó.

Añadió que "esa jurisprudencia no obliga al ministro ni obliga a la administración. Solamente las sentencias rigen el caso concreto. Y, al mismo tiempo, él ha argumentado que esto se hace también por una razón de eficacia y eficiencia para evitar juicios".

El parlamentario dijo que "nos preguntamos si tiene sentido, si es realmente ético y presentable ahorrarse un abogado, ahorrarse un juicio para liberar a un pederasta, para liberar a una persona condenada por un delito tan terrible".

"Esto claramente es ilegal y lo que establece el Código Penal es que, cuando se dicta una resolución que es manifiestamente injusta, es decir, es contraria a derecho, y en este caso es contraria a una norma expresa, en ese caso, bueno, se aplica este tipo penal y por eso hemos venido a denunciar a la Fiscalía", subrayó.

Cuello recalcó que Rabat "tenía la obligación de denegar la rebaja de condena y, en consecuencia, creo que esto es muy grave y por eso estamos presentando esta denuncia. Y, al mismo tiempo, ratificar que lo que cabe acá, sin duda, es que el ministro renuncie a su cargo, que dé un paso al costado".

Por su parte, el diputado Santana explicó que "hemos decidido realizar esta acción de carácter penal contra el ministro Rabat y contra el subsecretario Silva, principalmente por el principio de prevaricación administrativa, que viene a ser un acto administrativo que es contrario a la ley, que es una de las obligaciones principales que tiene la autoridad, y principalmente porque nos parece impresentable que el Presidente de la República, José Antonio Kast, ratifique en su puesto a esta autoridad, toda vez que ha sido cuestionada no solamente por nuestro sector político, sino que por el propio exministro de justicia de Sebastián Piñera".

"Este Gobierno, quiéralo o no, va a ser recordado como la administración que dejó en libertad a 56 personas que cometieron delitos sexuales contra menores de edad, y esa cuestión nos parece completamente impresentable, y no solamente empujaremos si estamos revisando los méritos suficientes para llevar adelante una acusación constitucional, sino que, además, vamos a tomar la vía penal para poder empujar las responsabilidades que corresponden contra autoridades que fueron desprolijas pero que, además, ponen en riesgo, justamente, la seguridad de los chilenos y chilenas", sentenció.

PURANOTICIA

Cargar comentarios