Delincuentes simulan compra de láminas del álbum del Mundial y asaltan a vendedor en Estación Central: hubo disparos al aire

Un insólito hecho delictual se registró la tarde de este jueves en la comuna de Estación Central, donde dos sujetos simularon la compra de láminas coleccionables del Mundial de Fútbol 2026 para concretar un asalto contra el vendedor, en un hecho que ya ha sido denominado como un "laminazo".

De acuerdo con los antecedentes, la víctima había ofrecido las láminas a través de redes sociales y coordinó un encuentro con los supuestos compradores en calle Las Acacias. Sin embargo, al momento de concretar la transacción, los individuos lo intimidaron con un arma de fuego con la intención de robar las cajas con el material coleccionable.

Pese a la amenaza, el afectado logró oponer resistencia y recuperar las cajas con las láminas. No obstante, los delincuentes alcanzaron a sustraer su billetera, que contenía 50 mil pesos en efectivo, antes de darse a la fuga.

Durante el incidente se produjo un forcejeo entre las partes, instancia en la que los antisociales efectuaron disparos al aire para intimidar a la víctima. Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas.

Carabineros concurrió al lugar tras recibir denuncias por disparos en la vía pública y posteriormente informó los antecedentes a la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, que instruyó las diligencias investigativas para esclarecer lo ocurrido e identificar a los responsables.

El teniente Patricio Andrade informó que la víctima "contacta con un comprador, acuerdan el punto de reunión y al momento de reunirse en el lugar, el comprador con el acompañante habrían exhibido un arma de fuego tipo pistola para intimidar al denunciante".

"El fin de esto habría sido sustraerle las cajas con las láminas del Mundial para posteriormente huir del sitio del suceso. Solamente alcanzan a sustraer la billetera del afectado y $50.000 en efectivo. La víctima se resiste y logra recuperar las cajas", agregó.

"Durante la interacción que mantiene el vendedor con el comprador, se habría iniciado un forcejeo donde se habrían percutado cuatro disparos por parte de los supuestos compradores hacia la vía pública, con el fin de intimidar a la persona afectada, no hay lesionados", cerró el oficial.

PURANOTICIA