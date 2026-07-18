Delegado presidencial de la región Metropolitana valora respuesta preventiva tras sistema frontal

Las labores de evaluación y asistencia continúan en María Pinto luego de los daños ocasionados por el sistema frontal en la Región Metropolitana. Hasta la comuna se trasladó el delegado presidencial regional, Germán Codina, para supervisar el despliegue de los equipos de emergencia.

La autoridad confirmó la existencia de viviendas afectadas y señaló que personal municipal trabaja junto con funcionarios de la Delegación Presidencial y una avanzada del contingente militar.

Al entregar un balance de la emergencia, Codina reconoció el impacto sufrido por algunas familias, pero valoró la capacidad de respuesta regional y las medidas adoptadas antes de la llegada de las precipitaciones.

“Siempre entendiendo que se vivió una situación compleja, porque uno tiene que sensibilizarse con las personas que más sufrieron, también debemos destacar que la región Metropolitana resistió relativamente de buena manera y eso se ve también en la planificación que se desarrolló”, aseguró.

Entre las acciones preventivas, el delegado destacó la evacuación de más de 2.000 habitantes de un asentamiento ubicado en el lecho del río Mapocho.

“Hicimos durante tres días, por ejemplo, una evacuación preventiva de más de 2.000 personas de un campamento que está ubicado en el lecho del río Mapocho, y eso no había sucedido nunca. Eso fue desde un esfuerzo especialmente que nació del llamado del Presidente de la República”, detalló.

La autoridad también mencionó el trabajo efectuado en el campamento Nuevo Amanecer de Cerrillos y agradeció la disposición de los municipios para actuar anticipadamente.

“También estuvimos en el campamento Nuevo Amanecer de Cerrillos con el alcalde también de Cerrillos. Entonces quiero agradecerle a esos alcaldes que entendieron lo importante de poder actuar a tiempo, y colaboraron y fueron con nosotros a lugares que incluso muchas veces se sabe que son peligrosos”, afirmó.

Codina sostuvo que la coordinación permitió comunicar oportunamente los riesgos y evitar consecuencias de mayor gravedad. Respecto del fallecimiento registrado en Cerro Navia, atribuyó preliminarmente el hecho a una conexión eléctrica irregular.

“Logramos hacer un trabajo serio que permitió tener una adecuada comunicación de riesgo y eso obviamente nos permitió impedir que tuviéramos una situación grave donde se viera afectada la vida de las personas, tuvimos un fallecido particularmente en Cerro Navia que si tú estudias la situación te das cuenta que probablemente la gran responsabilidad es de quienes tenían una conexión irregular a un poste de electricidad (...) es más producto de esa irresponsabilidad que por una situación de un derrumbe o alguna situación del temporal”, indicó.

El delegado añadió que los equipos gubernamentales continúan desplegados y entregan reportes permanentes a las autoridades nacionales.

“Seguimos monitoreando la región, estamos trabajando en conjunto con todos los equipos de gobierno y también reportando permanentemente al ministro del Interior, Presidente y subsecretarías que están pendientes junto a Senapred. También agradecerles a los alcaldes porque sé que parte del éxito que ha tenido la contención de una situación compleja en la región pasa también por ese trabajo en conjunto”, concluyó.

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