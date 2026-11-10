Delegado Germán Codina advierte eventual uso de la fuerza ante paro de camioneros en la ruta 68, pero insiste en el diálogo

El delegado presidencial metropolitano, Germán Codina, llegó este martes hasta la Ruta 68, en el sector de Lo Aguirre, donde se encuentran concentrados camioneros de la región Metropolitana que se sumaron al paro nacional convocado por la Confederación de Transportistas Fuerza del Norte, en protesta por el alza en el precio de los combustibles.

Desde el lugar, la autoridad se refirió al escenario que enfrenta el sector del transporte y reconoció el impacto internacional del incremento en el valor de los combustibles. En ese sentido, señaló que "estamos en este punto observando una situación que tiene carácter nacional, no podemos esconder el sol con un dedo, hay un problema internacional del precio de los combustibles que impacta a todos los países".

Asimismo, manifestó su disposición a mantener conversaciones con los movilizados, aunque advirtió que el Gobierno podría recurrir a medidas para restablecer el tránsito si la situación lo requiere. Al respecto, sostuvo que "siempre voy a tener apertura al diálogo", pero advirtió que "si hay que aplicar la ley con fuerza y requerir la participación de Carabineros para despejar la vía, no se descarta absolutamente nada"

En esa misma línea, Codina destacó las medidas anunciadas por el Ejecutivo para enfrentar el incremento de los combustibles y valoró la disposición del Presidente a buscar alternativas que permitan contener sus efectos. "El presidente ayer mostró una tremenda voluntad de abrir un espacio para contener el alza de ese precio internacional del petróleo", agregó en referencia al anuncio de un proyecto para frenar las alzas de los combustibles.

Respecto del bloqueo de la ruta 68, el delegado presidencial enfatizó que, independiente de las demandas que planteen los transportistas, se debe garantizar la circulación de las personas y evitar que las consecuencias de la movilización afecten al resto de la ciudadanía. En ese contexto, expresó que "más allá de las inquietudes que puedan plantear en los espacios de negociación, tenemos que facilitar la circulación de las personas".

Finalmente, la autoridad reiteró que el derecho a manifestarse debe compatibilizarse con el respeto al libre tránsito, insistiendo en que no se puede perjudicar a la población que necesita desplazarse por las rutas. "No podemos hacer pagar al resto de la población. Hay que respetar las garantías de quienes necesitan circular", cerró el delegado regional.

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