Delegado Codina confirma habilitación del 2% de emergencia para comprar radares meteorológicos

El delegado presidencial de la región Metropolitana, Germán Codina, confirmó que el Gobierno habilitó 2% del presupuesto de la RM para la compra de radares meteorológicos.

En conversación con radio Universo, la autoridad señaló que se encuentran generando un acuerdo para que este porcentaje que fue habilitado por el Presidente José Antonio Kast sea destinado a la compra de dos radares meteorológicos, que permitan contar con alertas más rápidas.

"El experto de la meteorología, en la reunión, explicaba que tienen que emplazarse principalmente en dos zonas de la región Metropolitana, que cuando ya avancemos en aspectos más técnicos podemos difundirlo bien", indicó.

La autoridad detalló que parte de los recursos también serán destinados para generar planes que permitan mitigar el riesgo de eventuales incendios forestales durante el verano producto del combustible vegetal que se va a generar por las lluvias.

En ese sentido, mencionó que "el Gobierno Regional tiene un presupuesto de 200 mil millones de pesos. Nosotros estimamos que podríamos tener que usar para la adquisición de los radares y también para un plan de mitigación de incendios forestales cerca de unos $3.500 millones, y con eso implementar medidas de carácter urgente".

"A su vez, como está este decreto de emergencia que firmó el Presidente de la República, podríamos tener flexibilidades para la adquisición de dichos radares y también para su instalación", añadió.

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