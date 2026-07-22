Definen a parlamentarios que compondrán la comisión mixta encargada de resolver el único artículo pendiente de la megarreforma

La Cámara de Diputados confirmó la nómina de parlamentarios que conformarán la comisión mixta que estará encargada de discutir un artículo de la megarreforma impulsada por el Gobierno.

Las distintas modificaciones realizadas por la Cámara Alta fueron sometidas a 26 votaciones separadas y todas fueron aprobadas, salvo la que establece un aporte fiscal de un millón 500 mil UTM al Fondo Común Municipal como medida de compensación por la exención del pago de contribuciones a las personas mayores de 65 años.

Y los diputados Diego Schalper (RN), Agustín Romero (Partido Republicano), Flor Weisse (UDI), Jorge Brito (Frente Amplio) y Daniel Manouchehri (PS) fueron elegidos para integrar la instancia.

Por parte del Senado, estarán los legisladores de la comisión de Hacienda: Javier Macaya (UDI), Rodolfo Carter (IND-REP), Daniella Cicardini (PS), María José Gatica (RN) y Paulina Vodanovic (PS).

La comisión mixta sesionará durante la tarde de este miércoles para resolver el artículo pendiente. Tras ser discutido en la instancia, el texto deberá ser votado en la Cámara y luego en el Senado para poder ser despachado.

En conversación con Duna, la presidenta del Senado, Paulina Núñez, aseguró que la megarreforma podría ser despachada esta misma jornada.

"Si el oficio de la Cámara llega antes de la 19:00, se pone sobre tabla y se vota en esa sesión. Sin embargo, si eso no ocurre, yo ya cité a una sesión especial entre las 19:00 y 21:00 horas para poder despachar hoy el proyecto de Reconstrucción", indicó.

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