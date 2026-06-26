Defensa de Grau advierte que la aprobación del libelo contra el exministro podría reiniciar "el ciclo bastante vicioso de acusaciones"

El abogado constitucionalista, Patricio Zapata, defensor del exministro de Hacienda, Nicolás Grau, advirtió que de aprobarse el libelo en el Senado podría reiniciar un “ciclo bastante vicioso de acusaciones”.

“El corazón de nuestro argumento ha sido que esta acusación concreta contra el exministro Grau tiene escaso o muy poco fundamento jurídico”, partió comentando el jurista en entrevista con radio ADN.

Añadió que “a mayor abundamiento hemos planteado el riesgo o el peligro que una acusación como esta, digámoslo así, reinicie el ciclo bastante vicioso de acusaciones van, acusaciones vienen, en la medida que se van configurando distintas mayorías en la Cámara, y eso puede afectar a cualquier ministro de cualquier gobierno”.

Zapata aseguró que, en el caso del Ministerio de Hacienda, el riesgo es mayor debido a que las proyecciones económicas siempre están sujetas a debate. “Si las acusaciones pueden tener como base supuestos errores o discrepancias respecto de proyecciones económicas, cualquier ministro de Hacienda quedará especialmente expuesto”, señaló.

“A mí me sorprende que personas que hace unos meses atrás, unos años atrás, estaban exigiendo un nivel de evidencia, un nivel de convicción contra un ministro del presidente A o B, después digan, no, no, si no es necesario, no es suficiente, basta con...”, criticó el jurista.

Consultado sobre el primer traspié que sufrieron en la Cámara de Diputados aseguró que “no quedé frustrado, porque, primero, tuvimos la oportunidad de acopiar, de recoger un montón de evidencia, y se dio el espacio para recogerla, las ex autoridades concurrieron, y tenemos ese dossier muy contundente, así que yo agradezco que en la Cámara hayamos tenido ese espacio”.

“Yo creo, me atrevo a pensar, y aquí voy a hacer una reflexión más politológica, que en la Cámara de Diputados debe haber muchos diputados y muchas diputadas que tienen reparos, que tienen objeciones a la política fiscal del gobierno anterior, mucho más que 77. Y fueron 77, es harto, pero fueron 77 los diputados que votaron por aprobar la acusación, entonces yo creo que es por lo menos 10, 15 o 20 que hicieron esta distinción”, añadió.

Zapata agregó que “yo creo que en el Senado se va a volver a producir, espero que, con mayor fuerza, en mayor número, y tengamos a más y más senadores que actúen, como lo pide la Constitución, como jurados, que actúen como jurados, que escuchen los testimonios y lo que ha venido diciendo el director del Presupuesto”.

Y sobre lo mismo destacó que distintos antecedentes recopilados durante la tramitación contradicen el principal argumento del libelo. “El propio Consejo Fiscal Autónomo contradice la frase nuclear de la acusación, que habla de una supuesta inconsistencia aritmética”, afirmó.

Finalmente, recordó que diversos exministros de Hacienda, incluso de gobiernos de centroderecha, han cuestionado la procedencia de la acusación constitucional. “Varios exministros han dicho que puede haber materias para discutir, pero no que esto amerite una acusación constitucional. Ignacio Briones incluso dijo que ‘se saltaron varios pueblos’”, finalizó.

PURANOTICIA