Decretan prisión preventiva por homicidio de exintegrante de "Mamá a los 15"

El testimonio de dos personas que habrían presenciado una violenta agresión permitió a la Policía de Investigaciones (PDI) avanzar en el esclarecimiento de la desaparición de Sofía Sánchez Marincovich, joven conocida por su participación en el programa televisivo 'Mamá a los 15' de TVN, cuyo paradero se desconocía desde el pasado 24 de agosto en Peñalolén.

Este sábado, el Ministerio Público formalizó por homicidio a Juan Peña, señalado como el presunto responsable de la muerte de la mujer, quien se encontraba en situación de calle al momento de los hechos. Tras la audiencia, el tribunal decretó su prisión preventiva.

De acuerdo con los antecedentes reunidos por la Fiscalía, el imputado habría atacado a la víctima con un objeto contundente y posteriormente arrojado su cuerpo al canal San Carlos, donde hasta ahora no ha sido localizado.

La fiscal jefa de La Florida, Peñalolén-Macul, Pamela Valdés, explicó que “a través de la declaración de dos testigos presenciales del hecho, podemos dar cuenta que el imputado agredió brutalmente a la víctima con un palo, con un objeto contundente y luego la lanza al Canal San Carlos”.

Las declaraciones fueron determinantes para orientar las diligencias policiales, que también permitieron recuperar prendas de vestir de la víctima en el lugar donde habría ocurrido el ataque.

INVESTIGACIÓN PERMITIÓ IDENTIFICAR AL SOSPECHOSO

La desaparición de Sánchez motivó una investigación encabezada por detectives de la Brigada de Ubicación de Personas (Briup) Metropolitana, quienes realizaron entrevistas, recopilaron evidencia y reconstruyeron los últimos antecedentes conocidos sobre la joven.

La inspectora Nicole Jiménez Díaz explicó que las indagatorias comenzaron formalmente en la unidad especializada tras recibir una instrucción del Ministerio Público.

“En el mes de octubre, la Brigada de Ubicación de Personas recepciona una orden de investigar de la Fiscalía local de La Florida”, explicó la funcionaria policial.

A partir de ese requerimiento, los detectives desarrollaron distintas diligencias que permitieron establecer la eventual participación de un hombre que también se encontraba en situación de calle.

La información proporcionada por los testigos, junto con otros antecedentes obtenidos durante la investigación, permitió identificar y localizar al sospechoso.

Posteriormente, la policía gestionó una orden judicial para concretar su detención y ponerlo a disposición del Ministerio Público.

Durante la audiencia de formalización, la Fiscalía expuso los antecedentes que vincularían al imputado con el homicidio. El tribunal resolvió imponer la medida cautelar de prisión preventiva mientras continúa el desarrollo de la investigación.

PREPARAN OPERATIVO PARA BUSCAR EL CUERPO EN CANAL SAN CARLOS

Pese a los avances de la investigación, una de las principales diligencias pendientes es encontrar el cuerpo de Sofía Sánchez, cuya desaparición se prolonga por dos meses.

Los antecedentes recopilados apuntan al canal San Carlos como el lugar donde el imputado habría arrojado a la víctima después de la agresión.

Ante esta situación, el Ministerio Público prepara un operativo que contempla el secado del cauce para facilitar las labores de búsqueda y rastreo en el sector indicado por los testigos.

“Se va a realizar el secado del canal y en este caso se van a realizar búsquedas para lograr encontrar su cuerpo, ya que además los testigos presenciales señalan que fue arrojado en ese lugar”, explicó la persecutora.

La diligencia será relevante para intentar recuperar el cuerpo de la joven y obtener nuevos antecedentes que permitan esclarecer las circunstancias de su muerte.

Sofía Sánchez Marincovich se hizo conocida por su participación en el programa 'Mamá a los 15', emitido por Televisión Nacional de Chile (TVN), que abordaba las experiencias de adolescentes que enfrentaban la maternidad a temprana edad.

Su desaparición, ocurrida mientras se encontraba en situación de calle en Peñalolén, derivó en una investigación que ahora se concentra en establecer las responsabilidades penales y encontrar su cuerpo.

Por el momento, el imputado permanecerá privado de libertad mientras la Fiscalía y la PDI continúan desarrollando las diligencias destinadas a esclarecer el caso.

PURANOTICIA