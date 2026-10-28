Decretan prisión preventiva para Luis Hermosilla en el marco de investigación por presunto soborno

A solicitud del Consejo de Defensa del Estado, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago decretó la prisión preventiva para Luis Hermosilla, tras ser formalizado en el marco de la investigación por presuntos sobornos que también involucra al exfiscal regional metropolitano Oriente, Manuel Guerra.

La Fiscalía Regional de Arica y Parinacota resolvió no pedir la medida cautelar, por lo cual lo hizo el CDE en su calidad de querellante. De este modo, el abogado -quien estaba en arresto domiciliario en el marco del caso Audio- volverá al anexo cárcel Capitán Yáber.

Para explicar su posición, el fiscal regional Mario Carrera dijo que "dado que no se encuentra en prisión preventiva en las otras causas donde arriesga una pena mayor, nosotros por lo menos en esta instancia no vamos a solicitar medidas distintas".

El 19 de marzo pasado, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago decretó la prisión preventiva del exfiscal Manuel Antonio Guerra Fuenzalida, imputado por los delitos consumados y reiterados de cohecho agravado, prevaricación administrativa y violación de secretos.

Los ilícitos habrían sido cometidos entre 2016 y 2021, periodo en que ejerció el cargo de fiscal regional metropolitano oriente y en el el que desarrollo varias investigaciones, entre ellas el caso Penta sobre el financiamiento ilegal de la política.

En dicha oportunidad, la Fiscalía Regional de Arica expuso que entre 2016 y 2021, el imputado, en su calidad de fiscal regional oriente, mantuvo una estrecha relación con el abogado Luis Edgardo Hermosilla Osorio, quien se desempeñaba como litigante particular y como asesor en materias penales del Ministerio del Interior y Seguridad Pública en el primer y segundo gobierno del Presidente Miguel Juan Sebastián Piñera Echenique.

Dicha relación se fortaleció e instaló como una práctica reiterada que se desarrollaba principalmente mediante mensajería de WhatsApp, a través de la cual se produjo un intercambio de información.

En ese marco, Guerra adoptó una práctica constante orientada a la entrega y anticipación indebida de antecedentes, información, decisiones y actos conocidos en el ejercicio de sus cargos –y por tanto secreta para terceros– y la adopción de decisiones procesales alejadas de consideraciones técnicas o jurídicas y que infringían los deberes del cargo, todo lo cual estaba destinado a favorecer o congraciarse con Hermosilla Osorio, personas ligadas a él o al sector político que representaba.

Como contraprestación y en el contexto de esta larga relación, el imputado solicitó a cambio de sus gestiones diversos beneficios para sí o terceros, todo lo anterior con infracción de los deberes, obligaciones y prohibiciones que, como funcionario público y fiscal regional, debía respetar.

PURANOTICIA