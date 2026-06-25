Decretan prisión preventiva para los otros dos sospechosos del crimen de niño de 12 años en San Bernardo

El Juzgado de Garantía de San Bernardo dejó sujetos a la medida cautelar de prisión preventiva a J.I.L.G. y F.O.E.C., los dos últimos imputados por el Ministerio Público como coautores de los delitos consumados de robo con homicidio, robo calificado y robo con intimidación, hechos que terminaron con la muerte de un menor de doce años durante una encerrona.

La víctima ha sido velada desde el miércoles en Puente Alto y su funeral será este viernes.

En la audiencia de formalización, la magistrada Marilyn Neira Mendoza ordenó el ingreso de ambos al Centro de Detención Preventiva Santiago I, por considerar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, las víctimas y para el éxito de la investigación.

Además, mantuvo en 180 días el plazo de investigación fijado el miércoles.

Ese día, el magistrado René Reyes Pradenas dejó en prisión preventiva a L.M.N.E. y D.A.L.Z, y en internación provisoria a los menores A.R.C.G. y J.A.P.V.V..

LOS HECHOS

Según el ente persecutor, aproximadamente a las 00:14 horas del martes 23 de junio de 2026, los imputados L.M.N.E., A.R.C.G., D.A.L.Z., F.O.E.C. y J.I.L.G., actuando de manera concertada y con distribución de funciones, se dirigieron hasta un servicentro ubicado en calle Eyzaguirre, en San Bernardo, lugar donde abordaron a la víctima J.A.M.P., quien se encontraba cargando combustible a su vehículo marca Mitsubishi y color blanco, y al trabajador del establecimiento J.E.A.C.Z.

Bajo amenazas, insultos y el uso de armas blancas, obligaron a J.A.M.P. a descender del vehículo, le sustrajeron especies de valor y se dieron a la fuga en su automóvil, llevándose, además, el dinero de la recaudación que mantenía la segunda víctima.

Luego, a bordo del vehículo Mitsubishi sustraído, los imputados se desplazaron por la comuna de San Bernardo para, a la una de la madrugada, en la intersección de la avenida Portales con calle Vicente Pérez Rosales, abordar a la víctima S.M.C.C., funcionario de Carabineros que se encontraba de franco, a quien L.M.N.E., A.R.C.G., D.A.L.Z. y J.P.A.V.V. intimidaron con armas blancas, agredieron en el rostro y hombro derecho, logrando arrebatarle una mochila que contenía ropa, teléfono celular y credencial policial.

Cerca de las 01:14 horas, los imputados F.O.E.C., J.I.L.G., L.M.N.E., A.R.C.G. y J.P.A.V.V., a bordo del vehículo robado interceptaron en la avenida Presidente Jorge Alessandri con el Barrancón, comuna de San Bernardo, al automóvil Peugeot de color rojo en el que se trasladaban las víctimas H.F.A.Y. y S.L.J.A. y su hijo menor de edad A.F.A.J.

Parte del grupo procedió a intimidar a las víctimas con armas blancas, amenazas y golpes y los obligaron a descender del móvil, procediendo J.P.A.V.V. a posicionarse en el asiento de conductor para darse a la fuga, llevándose a A.F.A.J., quien no logró descender a tiempo al quedar sujeto al cinturón de seguridad, con parte del cuerpo en el exterior.

Lo anterior causó la muerte del niño por asfixia mecánica y por las múltiples lesiones traumáticas graves que sufrió al ser arrastrado por cerca de dos kilómetros, situación que fue advertida por J.P.A.V.V. y el resto de los imputados que iban en el primer vehículo robado.

Finalmente, los imputados abandonaron los vehículos sustraídos en la intersección de calle Leonardo da Vinci con avenida Portales.

PURANOTICIA