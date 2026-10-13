Declaran Alerta Temprana Preventiva para la región Metropolitana por probables tormentas eléctricas y granizos

La Dirección Regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) canceló la Alerta Amarilla y declaró Alerta Temprana Preventiva para la región Metropolitana por evento meteorológico.

De acuerdo con la información proporcionada por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), se mantiene vigente el siguiente alertamiento meteorológico para la Región Metropolitana:

Alertamiento: Aviso A544-2

Pronóstico: Probables tormentas eléctricas con probabilidad de granizos y fuertes rachas de vientos locales en cordillera de la costa, valle, precordillera y cordillera, desde este martes y hasta el miércoles 14.

Por su parte, el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), mediante su Minuta Técnica por peligro de remoción en masa, indica que la posibilidad de ocurrencia de aluviones (flujos de detritos) y derrumbes (deslizamientos, caídas de rocas) es moderada en valle longitudinal y precordillera; y baja en cordillera de la costa y cordillera.

En consideración a estos antecedentes y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional Metropolitana, la Dirección Regional del Senapred cancela la Alerta Amarilla que se mantenía vigente desde el martes 6 de octubre y declara Alerta Temprana Preventiva Regional por evento meteorológico, vigente desde este martes y "hasta que las condiciones así lo ameriten".

Senapred indicó que la declaración de esta alerta "se constituye como un estado de reforzamiento de la vigilancia, mediante el monitoreo preciso y riguroso de las condiciones de riesgo y las respectivas vulnerabilidades asociadas a la amenaza, coordinando y activando al Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SINAPRED) con el fin de actuar oportunamente frente a eventuales situaciones de emergencia".

PURANOTICIA