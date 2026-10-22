Declaran Alerta Temprana Preventiva para la región Metropolitana ante pronóstico de tormentas eléctricas con granizos

La Dirección Regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) canceló la Alerta Roja Regional por evento meteorológico y declaró Alerta Temprana Preventiva para la región Metropolitana.

De acuerdo con la información proporcionada la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), se mantienen vigentes los siguientes alertamientos meteorológicos:

Alertamiento: Aviso A561-7

Pronóstico: Probables tormentas eléctricas con probabilidad de granizos y fuertes rachas de vientos locales en cordillera de la costa, valle, precordillera y cordillera, durante este jueves y hasta el viernes.

Alertamiento: Aviso A564-4

Pronóstico: Viento normal a moderado en cordillera de la costa y cordillera, desde el martes y hasta este viernes.

Adicionalmente, se cancelaron los siguientes alertamientos meteorológicos, debido al debilitamiento de las condiciones que los originaron:

Alertamiento: Alerta AA180-2

Pronóstico: Precipitaciones moderadas a fuertes en corto periodo de tiempo en cordillera de la costa, valle y precordillera.

Alertamiento: Alerta AA185-1

Pronóstico: Tormentas eléctricas con probabilidad de precipitaciones fuertes en un corto periodo de tiempo en cordillera de la costa, valle, precordillera y cordillera.

Por otra parte, el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), mediante la actualización de su Minuta Técnica por peligro de remoción en masa, indica que la posibilidad de ocurrencia de aluviones (flujos de detritos) y derrumbes (deslizamientos, caídas de rocas) es moderada en valle longitudinal y precordillera y baja en cordillera de la costa y cordillera.

En consideración a estos antecedentes y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional Metropolitana, la Dirección Regional del Senapred canceló la Alerta Roja Regional por evento meteorológico, que se mantuvo vigente desde el martes 20 de octubre y declaró Alerta Temprana Preventiva Regional por evento meteorológico, vigente desde este jueves y "hasta que las condiciones así lo ameriten".

Senapred indicó que la declaración de esta alerta "se constituye como un estado de reforzamiento de la vigilancia, mediante el monitoreo preciso y riguroso de las condiciones de riesgo y las respectivas vulnerabilidades asociadas a la amenaza, coordinando y activando al Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred) con el fin de actuar oportunamente frente a eventuales situaciones de emergencia".

PURANOTICIA