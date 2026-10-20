Declaran Alerta Roja para toda la región Metropolitana debido a las intensas precipitaciones

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Roja en toda la región Metropolitana por evento meteorológico. Hasta el momento solo 10 comunas estaban en esa condición.

Durante la mañana de este martes se realizaron evacuaciones preventivas en las zonas definidas como polígonos de seguridad, el primero en la comuna de Las Condes, especialmente en la zona del último aluvión, donde las posibilidades de remoción en masa son altas.

En segundo lugar, se definió un polígono de seguridad en la comuna de Puente Alto, enfocado en la zona de los campamentos Valle Hermoso y El Sueño de Todos.

Y un tercer polígono en la comuna de Talagante, especialmente en el campamento Rivera del Río, donde aproximadamente 100 viviendas tienen una alta probabilidad de inundación. La zona ya ha sido evacuada durante las últimas precipitaciones por desborde del Mapocho.

En estas áreas de seguridad, las autoridades pueden restringir el acceso o circulación de personas y vehículos, medidas que sirven para proteger a la población y facilitar el trabajo de los equipos de emergencia o de las policías.

A nivel nacional, entre las regiones de Coquimbo y Los Lagos el evento ocasionará chubascos, tormentas eléctricas, vientos, granizos, nieve, y en algunas regiones probables trombas marinas y tornados.

PURANOTICIA