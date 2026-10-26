Declaran Alerta Roja en 10 comunas de la región Metropolitana por remoción en masa tras lluvias

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Roja para 10 comunas de la región Metropolitana por remoción en masa.

La medida abarca a San José de Maipo, Puente Alto, Pirque, La Florida, Peñalolén, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura y Colina.

El organismo activó la mensajería SAE para reforzar el alertamiento preventivo por la activación de quebradas,

Además, llamó a evitar "cursos de agua y pendientes en las comunas de Lo Barnechea y Las Condes".

Senapred pidió mantenerse "informado a través de los canales oficiales y sigue las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta en terreno".

Asimismo, el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), mediante la actualización de su Minuta Técnica por peligro de remoción en masa, indica que la posibilidad de ocurrencia de aluviones (flujos de detritos) y derrumbes (deslizamientos, caídas de rocas) es Moderada en valle longitudinal, precordillera y cordillera y Baja en cordillera de la costa de la región.

En tanto, la Red Geocientífica de Chile llamó a no transitar en las siguientes zonas de la región Metropolitana:

* Camino a Farellones

* Avenida General Blanche.

* Camino El Alba.

* Av. Plaza con Monseñor Álvaro del Portillo

* Universidad de los Andes (sede DUOC UC).

* Av. Apoquindo, Las Condes.

* Quebrada Honda.

* Tomás Moro.

"Evita estas otras quebradas y canales que puedan activarse en las comunas de Lo Barnechea, Las Condes, La Reina, Peñalolén, La Florida y Puente Alto", advirtió en redes sociales.

PURANOTICIA