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Declaran Alerta Roja en 10 comunas de la región Metropolitana por remoción en masa tras lluvias

Declaran Alerta Roja en 10 comunas de la región Metropolitana por remoción en masa tras lluvias

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La medida abarca a San José de Maipo, Puente Alto, Pirque, La Florida, Peñalolén, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura y Colina.

Declaran Alerta Roja en 10 comunas de la región Metropolitana por remoción en masa tras lluvias
Lunes 26 de octubre de 2026 20:10
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El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Roja para 10 comunas de la región Metropolitana por remoción en masa.

La medida abarca a San José de Maipo, Puente Alto, Pirque, La Florida, Peñalolén, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura y Colina.

El organismo activó la mensajería SAE para reforzar el alertamiento preventivo por la activación de quebradas,

Además, llamó a evitar "cursos de agua y pendientes en las comunas de Lo Barnechea y Las Condes".

Senapred pidió mantenerse "informado a través de los canales oficiales y sigue las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta en terreno".

Asimismo, el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), mediante la actualización de su Minuta Técnica por peligro de remoción en masa, indica que la posibilidad de ocurrencia de aluviones (flujos de detritos) y derrumbes (deslizamientos, caídas de rocas) es Moderada en valle longitudinal, precordillera y cordillera y Baja en cordillera de la costa de la región.

En tanto, la Red Geocientífica de Chile llamó a no transitar en las siguientes zonas de la región Metropolitana:

* Camino a Farellones
* Avenida General Blanche.
* Camino El Alba.
* Av. Plaza con Monseñor Álvaro del Portillo
* Universidad de los Andes (sede DUOC UC).
* Av. Apoquindo, Las Condes.
* Quebrada Honda.
* Tomás Moro.

"Evita estas otras quebradas y canales que puedan activarse en las comunas de Lo Barnechea, Las Condes, La Reina, Peñalolén, La Florida y Puente Alto", advirtió en redes sociales.

PURANOTICIA

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