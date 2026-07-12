Declaran alerta ambiental en la Región Metropolitana para este domingo

La Delegación Presidencial de la Región Metropolitana declaró alerta ambiental para este domingo 12 de junio, "dadas las condiciones de ventilación esperadas en la cuenca de Santiago, y con el objeto de resguardar la salud de los habitantes".

Durante el sábado, las condiciones atmosféricas mantuvieron a las estaciones de la Red de Monitoreo del Ministerio del Medio Ambiente, en el rango de regular y bueno.

"La cuenca observó este sábado, 11 de julio, un régimen anticiclónico debilitado en superficie e ingreso de dorsal en altura. De acuerdo a la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), para mañana, domingo 12 de julio, se prevé régimen anticiclónico debilitado y dorsal en altura, sin probabilidad de advección costera hacia la cuenca de la RM. Se esperan temperaturas entre 7°C y 25°C", indicaron.

Las autoridades regionales llamaron a los habitantes de la Región Metropolitana a respetar las medidas decretadas con este episodio, especialmente la prohibición de encender calefactores a leña y derivados de la madera (excepto pellets), medida que será fiscalizada por la Seremi de Salud de la RM, en conjunto con los municipios y Carabineros.

Asimismo, indicaron que otra de las medidas es la prohibición de quemas agrícolas -desde el 01 de marzo hasta el 31 de octubre- las que son fiscalizadas por los equipos de SAG y Conaf.

En tanto, las medidas de restricción vehicular no rigen este domingo por ser fin de semana.

PURANOTICIA